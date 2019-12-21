Россия согласилась платить больше: газовый контракт должен быть подписан в течение недели

Новый контракт на транзит российского газа по территории Украины должен быть подписан до 29 декабря текущего года. Об этом заявил на брифинге по итогам газовых переговоров исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.



"Мы должны подписать все до 29 декабря, для того, чтобы с 1 января был сохранен транзит", - пояснил Витренко.



При этом он добавил, что команда НАК "Нафтогаз" сделает все для того, чтобы подписать соглашение в срок.



Министр энергетики Алексей Оржель, со своей стороны, добавил, что тариф на транзит российского газа будет увеличен.



"Несмотря на то, что у нас есть определенное уменьшение гарантированных объемов транспортировки, стороны понимают, что тариф должен расти. То есть будет некоторое увеличение тарифа на транспортировку", - сказал он.



По словам чиновника, тариф будет определен регулятором с учетом объемов газа и с использованием европейских методологий определения тарифа.



Как сообщал сайт "Комментарии", ранее министр энергетики Алексей Оржель заявил о подписании договора на транзит российского газа сроком на 5 лет с возможностью его пролонгации сроком на 10 лет.



Кроме того, по словам Оржеля, Россия согласилась выплатить Украине 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража. Остальные "газовые" иски Украина отзовет.