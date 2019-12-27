Украина и Молдова подписали договор о поставках газа

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Сегодня ТОВ "Оператор ГТС Украины" и ООО "Молдоватрансгаз" и АО
"Молдовагаз" подписали межоператорское техническое соглашение о взаимодействии
с 1 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины" на
своей странице в Facebook.
Согласно этому договору Украина и Молдова смогут транспортировать
газ по европейским правилам в обоих направлениях между странами.
Транспортировку голубого топлива можно будет осуществлять через точки Алексеевка,
Гребеники, Каушаны, Ананьев, Лиманское. Кроме того, соглашение позволяет
разблокировать трансбалканский газовый коридор и у Молдовы уже с 1 января появится
возможность получать газ из украинской ГТС.
В сообщении "Оператора ГТС Украины" также отмечается, что ранее
Польша, Венгрия и Румыния уже подписали аналогичные договора с Украиной. Документ
необходимо подписать еще со Словакией и Россией.
Ранее "Комментарии" писали, что "Оператор ГТС Украины" 17 декабря получил
сертификацию Евросоюза, а спустя несколько дней Национальная комиссия,
которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и
коммунальных услуг выдала оператору ГТС лицензию
на транзит газа с 1 января 2020 года.
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