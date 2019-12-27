Украина и Молдова подписали договор о поставках газа

Сегодня ТОВ "Оператор ГТС Украины" и ООО "Молдоватрансгаз" и АО "Молдовагаз" подписали межоператорское техническое соглашение о взаимодействии с 1 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины" на своей странице в Facebook.



Согласно этому договору Украина и Молдова смогут транспортировать газ по европейским правилам в обоих направлениях между странами. Транспортировку голубого топлива можно будет осуществлять через точки Алексеевка, Гребеники, Каушаны, Ананьев, Лиманское. Кроме того, соглашение позволяет разблокировать трансбалканский газовый коридор и у Молдовы уже с 1 января появится возможность получать газ из украинской ГТС.

В сообщении "Оператора ГТС Украины" также отмечается, что ранее Польша, Венгрия и Румыния уже подписали аналогичные договора с Украиной. Документ необходимо подписать еще со Словакией и Россией.

Ранее "Комментарии" писали, что "Оператор ГТС Украины" 17 декабря получил сертификацию Евросоюза, а спустя несколько дней Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг выдала оператору ГТС лицензию на транзит газа с 1 января 2020 года.