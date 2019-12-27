Нацбанк установил курс доллара на первые дни 2020 года

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Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни
к доллару, который будет действовать до 7 января 2020 года, на уровне 23,6862
грн. за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Отметим, что за последний банковский день официальный доллар в
Украине подорожал на 42 копейки – с
23,29 грн. за доллар 27 декабря до 23,68 грн. за доллар в период
новогодне-рождественских праздников.
Ранее "Комментарии" писали, что денежные
переводы из-за границы в Украину за последний год выросли на 9,5% – до 3,12
млрд долл. Из этих денег из Польши перечислено около третьей части денег – 1,
05 млрд долл. Кроме того, из Чехии в Украину за 11 месяцев нынешнего года
поступили 295 млн долл., из России – 263 млн долл., США – 255 млн долл.,
Великобритании – 159 млн долл., а также из Италии – 121 млн долл. Отмечается,
что 68% денег в нашу страну поступило из стран ЕС – 1,12 млрд долл.
Также мы писали, что "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 млрд долл. в соответствии с решением Арбитражного суда Торговой палаты Стокгольма по иску украинской компании.
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