Нацбанк установил курс доллара на первые дни 2020 года

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару, который будет действовать до 7 января 2020 года, на уровне 23,6862 грн. за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.



Отметим, что за последний банковский день официальный доллар в Украине подорожал на 42 копейки – с 23,29 грн. за доллар 27 декабря до 23,68 грн. за доллар в период новогодне-рождественских праздников.

Ранее "Комментарии" писали, что денежные переводы из-за границы в Украину за последний год выросли на 9,5% – до 3,12 млрд долл. Из этих денег из Польши перечислено около третьей части денег – 1, 05 млрд долл. Кроме того, из Чехии в Украину за 11 месяцев нынешнего года поступили 295 млн долл., из России – 263 млн долл., США – 255 млн долл., Великобритании – 159 млн долл., а также из Италии – 121 млн долл. Отмечается, что 68% денег в нашу страну поступило из стран ЕС – 1,12 млрд долл.

Также мы писали, что "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 млрд долл. в соответствии с решением Арбитражного суда Торговой палаты Стокгольма по иску украинской компании.