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«Газпром» рассчитался с Украиной по решению Стокгольмского арбитража

Срок выплат «Газпромом» по иску «Нафтогаза» был определен специальным протоколом

сегодня, 19:45
Автор:

• Мария Чиренко

Российский "Газпром" выплатил НАК "Нафтогаз Украины" 2,9 млрд долл. США в соответствии с решением Арбитражного суда Торговой палаты Стокгольма по иску украинской компании, сообщает ТАСС.

"С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, "Газпром" осуществил выплату $2,9 млрд "Нафтогазу Украины" в соответствии с решением Арбитражного института ТПП Стокгольма в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря", - сказал представитель российского монополиста.

Как сообщал сайт "Комментарии", во время трехсторонних "газовых консультаций", на которых было согласовано подписание соглашения о транзите газа по территории Украины, Киев обязался отказаться от всех исковых претензий в отношении "Газпрома" как в международных инстанциях, так и по решению украинских судов и Антимонопольного комитета на общую сумму свыше 11 млрд долл. Российская корпорация согласилась оплатить только 2,9 млрд долл по первому иску "Нафтогаза".

Кабинет министров обнародовал Протокол по итогам "газовых" переговоров, который подписали представители Украины, России и Европейской Комиссии.

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Источник: https://tass.ru/ekonomika/7438825
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