Цены на нефть резко выросли на новостях об убийстве иранского генерала Сулеймани

Цены на нефть стремительно растут в пятницу вечером. Сегодня, в ходе торгов, подъем превышал 4% после появления информации о гибели иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом пишет "Интерфакс".



Отмечается, что мартовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures сегодня вечером торговались по цене 67,88 долл. за баррель, что на 3,5% больше, чем в конце прошлой сессии. Кроме того, в ходе сегодняшних торгов фьючерсы на нефть Brent обновили максимум последних 5 месяцев, достигнув отметки в 69,96 долл. за баррель.

В то же время февральские фьючерсы на нефть марки WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи сегодня подорожали на 3,35% – до 63,23 долл. за баррель.

Ранее "Комментарии" писали, что в Багдаде (Ирак) произошла ракетная атака на аэропорт по приказу властей США, в результате которой погиб глава иранского спецподразделения "Кудс" – генерал Касем Сулеймани.

Также мы писали, что экспорт венесуэльской нефти будет осуществляться за национальную криптовалюту под названием "петро".