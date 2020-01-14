Акции Tesla рекордно подорожали

Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla обновила исторический максимум. Сейчас бумаги преодолели отметку в 500 долл. Об этом пишет ITC.ua.

Несколько недель назад акции компании уже достигли рекордно высокой отметки, уже 13 января 2020 года по итогам торгов на бирже NASDA стоимость акций достигла 524,86 за штуку. В течение сессии ценные бумаги производителя электромобилей подорожали почти на 10%. В то же время после окончания основной торговой сессии акции продолжили дорожать, что дает повод полагать, что в ближайшие дни их стоимость вырастет до 600 долл. за штуку.

Стоит отметить, что рыночная капитализация Tesla уже превысила отметку в 94 млрд долл., что больше капитализации гигантов автомобильного рынка Ford и General Motors вместе взятых. В то же время еще в июне 2019 года стоимость акций установила антирекорд, снизившись до 177 долл. за штуку.

Ранее "Комментарии" писали, что Илон Маск написал в Twitter, что в электромобилях Tesla может появиться новая функция: возможность общаться с прохожими. На своей странице в Twitter генеральный директор сообщил: "Tesla скоро поговорит с людьми, если вы захотите. Это реально". Маск также поделился коротким видеоклипом о Model 3, проезжающей мимо пешеходов и говорящего: "Ну, не стойте здесь, входите!"

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