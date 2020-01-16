Оливье и Зеленский: в сеть слили третью часть "прослушки совещания с Гончаруком"

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В сети опубликовали третью часть якобы тайной записи совещания представителей правительства и Национального банка Украины во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком. Почти 9-минутное видео с аудиозаписью появилось на канале "Как обмануть президента".
Авторы указывают, что на этой записи
зафиксированы голоса якобы премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов
Оксаны Маркаровой, сотрудницы Министерства финансов Александры Бетлий, первой
заместительницы главы Нацбанка Екатерины Рожковой, замглавы Нацбанка Дмитрия
Сологуба
Обсуждают инфляцию, "маркетинг
промышленности", и прогноз ситуации на три года в стране, который надо
представить президенту.
"Ему надо сказать: смотри, Вова, то, что
сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году на следующем новогоднем
столе не будет дороже, чем в этом", – якобы произносит Гончарук на
опубликованной записи.
Отметим, что большинство участников
записи говорят и на русском, и украинском языках. Стоит заметить, что текстовая
расшифровка разговора на видео не всегда точна, а также иногда слышны помехи
записи.
Напомним, в сети появились две записи
якобы закрытого совещания по экономическим вопросам. В Кабмине подлинность
материалов не подтвердили.
Ранее "Комментарии" писали, что замглавы
Офиса президента Юлия Ковалив свое участие на записи "прослушки" опровергла.
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