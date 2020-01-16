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Главная Новости Бизнес экономика Оливье и Зеленский: в сеть слили третью часть "прослушки совещания с Гончаруком"
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Оливье и Зеленский: в сеть слили третью часть "прослушки совещания с Гончаруком"

Появилось еще одна аудиозапись якобы закрытого совещания представителей Нацбанка, правительства с премьер-министром Алексеем Гончаруком

сегодня, 10:12
Автор:

• Таисия Ерохина

В сети опубликовали третью часть якобы тайной записи совещания представителей правительства и Национального банка Украины во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком. Почти 9-минутное видео с аудиозаписью появилось на канале "Как обмануть президента".


Авторы указывают, что на этой записи зафиксированы голоса якобы премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой, сотрудницы Министерства финансов Александры Бетлий, первой заместительницы главы Нацбанка Екатерины Рожковой, замглавы Нацбанка Дмитрия Сологуба

Обсуждают инфляцию, "маркетинг промышленности", и прогноз ситуации на три года в стране, который надо представить президенту.

"Ему надо сказать: смотри, Вова, то, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году на следующем новогоднем столе не будет дороже, чем в этом", – якобы произносит Гончарук на опубликованной записи.

Отметим, что большинство участников записи говорят и на русском, и украинском языках. Стоит заметить, что текстовая расшифровка разговора на видео не всегда точна, а также иногда слышны помехи записи.

Напомним, в сети появились две записи якобы закрытого совещания по экономическим вопросам. В Кабмине подлинность материалов не подтвердили.

Ранее "Комментарии" писали, что замглавы Офиса президента Юлия Ковалив свое участие на записи "прослушки" опровергла. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gXl4cUzdzAA
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