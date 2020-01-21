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Главная Новости Бизнес экономика Гончарук рассказал, на каких условиях Херсонский морпорт передали в концессию
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Гончарук рассказал, на каких условиях Херсонский морпорт передали в концессию

«Рисоил-Херсон» вложит в Херсонский порт более 300 млн грн. инвестиций

21 января 2020, 21:07
Автор:

• Татьяна Веремеева

Херсонский морской порт передали в концессию компании "Рисоил-Херсон". Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Премьер отметил, что конкурс на концессию проводился с 12 сентября 2019 года.

"Рисоил-Херсон" должен инвестировать в порт около 300 млн грн. Кроме того, заявка предполагает высокую ставку переменного концессионного платежа, сумма которого составит 12 млн грн. единовременно и еще 7% каждый год от дохода. Также компания должна вложить более 18 млн грн. в местную инфраструктуру.

Ранее "Комментарии" писали, что в порт Одессы зашел ракетный эсминец USS Ross DDG71 Военно-морского флота США. Успешно пришвартоваться кораблю не помешал сильный туман.  Военные корабли НАТО 30-й раз в 2019 году заходили в Черное море, для Одессы это был пятнадцатый визит.

Также мы писали, что забастовка сотрудников портов во Франции привела к остановке их работы. Всего заблокированными оказались семь портов: Кале, Дюнкерк, Гавр, Руан, Нант-Сен-Назер, Ла-Рошель и Марсель. В забастовке, длительность которой составила 72 часа участвовали члены профсоюза  CGT. Страйк является одним из протестных мероприятий транспортников против пенсионной реформы.


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