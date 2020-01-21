Гончарук рассказал, на каких условиях Херсонский морпорт передали в концессию

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Херсонский морской порт передали в концессию компании "Рисоил-Херсон".
Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей
Гончарук.
Премьер отметил, что конкурс на концессию проводился с
12 сентября 2019 года.
"Рисоил-Херсон" должен инвестировать в порт около 300
млн грн. Кроме того, заявка предполагает высокую ставку переменного
концессионного платежа, сумма которого составит 12 млн грн. единовременно и еще
7% каждый год от дохода. Также компания должна вложить более 18 млн грн. в
местную инфраструктуру.
Ранее "Комментарии" писали, что в
порт Одессы зашел ракетный эсминец USS Ross DDG71 Военно-морского флота
США. Успешно пришвартоваться кораблю не помешал сильный туман. Военные корабли НАТО 30-й раз в 2019 году
заходили в Черное море, для Одессы это был пятнадцатый визит.
Также мы писали, что забастовка
сотрудников портов во Франции привела к остановке их работы. Всего
заблокированными оказались семь портов: Кале, Дюнкерк, Гавр, Руан,
Нант-Сен-Назер, Ла-Рошель и Марсель. В забастовке, длительность которой составила
72 часа участвовали члены профсоюза CGT.
Страйк является одним из протестных мероприятий транспортников против
пенсионной реформы.
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