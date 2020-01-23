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Deutsche Bahn станет консультантом «Укрзализныци» и не будет управлять предприятием, – заявление DB

Детали о сотрудничестве между «Укрзализныцей» и Deutsche Bahn станут известны в начале февраля, после подписания документа

23 января 2020, 21:03
Автор:

• Татьяна Веремеева

Партнерство между АО "Укрзализныця" и немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn сейчас на этапе разработки и в будущем будет предполагать разные форматы сотрудничества, в том числе и операционное управление "Укрзализныцей". Об этом сообщает "ЦТС" со ссылкой на официальное заявление Deutsche Bahn.

Ожидается, что инженерно-консалтинговая компания Deutsche Bahn по инфраструктуре, мобильности и транспорту будет консультировать и поддерживать "Укрзализныцю" в вопросах управления и по техническим вопросам. Об этом говорится в меморандуме, который сегодня был подписан в Давосе и на данный момент обсуждаются дальнейшие нюансы сотрудничества.

Ранее "Комментарии" писали, что Министерство инфраструктуры Украины подписало "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn., согласно которому немецкая компания поможет в управлении "Укрзализныцей".

Также мы писали, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время "Украинского завтрака" в Давосе заявил, что управление украинской компанией "Укрзализныця" в ближайшие 10 лет могут передать немецкому оператору Deutsche Bahn.


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Источник: https://cfts.org.ua/news/2020/01/23/partnerstvo_db_i_uz_budet_vklyuchat_razlichnye_formaty_sotrudnichestva_v_tom_chisle_operatsionnoe_upravlenie_ofitsialnaya_pozitsiya_deutsche_bahn_57031
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