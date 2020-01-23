Deutsche Bahn станет консультантом «Укрзализныци» и не будет управлять предприятием, – заявление DB

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Партнерство между АО "Укрзализныця" и немецким железнодорожным
оператором Deutsche Bahn сейчас на этапе разработки и в будущем будет
предполагать разные форматы сотрудничества, в том числе и операционное
управление "Укрзализныцей". Об этом сообщает "ЦТС" со ссылкой на официальное
заявление Deutsche Bahn.
Ожидается, что инженерно-консалтинговая компания
Deutsche Bahn по инфраструктуре, мобильности и транспорту будет консультировать
и поддерживать "Укрзализныцю" в вопросах управления и по техническим вопросам.
Об этом говорится в меморандуме, который сегодня был подписан в Давосе и на
данный момент обсуждаются дальнейшие нюансы сотрудничества.
Ранее "Комментарии" писали, что Министерство
инфраструктуры Украины подписало "Меморандум
о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.,
согласно которому немецкая компания поможет в управлении "Укрзализныцей".
Также мы писали, что премьер-министр Украины Алексей
Гончарук во время "Украинского завтрака" в Давосе заявил, что управление
украинской компанией "Укрзализныця" в ближайшие 10 лет могут передать
немецкому оператору Deutsche Bahn.
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