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"В Украину грядет экономический рост до 4%", - Нацбанк

Государственную экономику, по-прежнему, будут двигать приватное потребление и иностранные инвестиции

сегодня, 15:42
Автор:

• Екатерина Белоброва

Национальный банк Украины прогнозирует, что в 2020 году экономический рост ускорится до 3,5%, а в последующие годы составит около 4%. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В главном банке страны отмечают, что такая динамика роста приведет к значительному смягчению монетарной политики, ощутимой для рядовых украинцев.

"Высокий уровень частного потребления и инвестиций оставаться основным двигателем экономического роста. В то же время вклад чистого экспорта в ВВП и дальше будет отрицательным из-за значительных потребности реального сектора экономики в инвестиционном импорте. Достаточно высокие темпы роста реальных доходов населения также обусловят дальнейшее сокращение разрыва в заработных платах по сравнению с соседними странами. Это и в дальнейшем будет увеличивать заинтересованность украинский в трудоустройстве в Украине, а не за границей", - указано в сообщении НБУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что учетная ставка по кредитам  в Украине снижена до 11%, а также отмечается торможение инфляции потребительских товаров.


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Источник: https://bank.gov.ua/news/all/rishennya-oblikova-stavka-2020-01-30
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