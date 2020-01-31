В Украине запустили Госаграрный реестр

В Украине в пилотном режиме начал работать государственный аграрный реестр. Это позволит всем агропроизводителям страны более оперативно сотрудничать с органами государственной власти, передает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отмечается, сервис работает в онлайн-режиме, а пользоваться им можно бесплатно. Для того, чтобы аграрии могли подавать заявки на исправление ошибок в кадастре или документы на получение господдержки, предварительно необходимо зарегистрироваться. Также, сервис позволяет производителям проверять информацию о себе в четырех реестрах. А именно: госземельном кадастре, реестре юридических и физических лиц, реестре прав и реестре животных. Это возможно благодаря тому, что аграрный реестр объединяет информацию вышеперечисленных четырех реестров.

В пресс-службе подчеркивают: для регистрации аграриев должна быть своя цифровая подпись (ЭЦП). В Киевской, Черкасской, Одесской, Львовской, Волынской и Николаевской областях будут работать мобильные бригады операторов. Они помогут аграриям проходить регистрацию, а также начнут собирать отзывы от пользователей о самом реестре.

Аграрный реестр был запущен, чтобы упорядочить и рационализировать в Украине земельные вопросы. Кроме того, это простой и легкий способ взаимодействия между государством и сельскохозяйственными производителями. Зарегистрироваться в аграрном реестре можно будет с 5 февраля по ссылке.

Ранее "Комментарии" писали, что аграрии по всей Украине протестовали против продажи земли иностранцам.

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