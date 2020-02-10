Украинцев обрадовали: летом снизится цена на газ

Глава правления Нафтогаза Андрей Коболев в интервью “РБК-Украина” сообщил о том, что летом этого года существенно снизится цена на газ.

Коболев не захотел раскрывать цену на импорте, но отметил, что потребители обрадуются, когда будет пересмотрена цена за февраль.

“Летом мы ожидается существенное падение цены", - заявил Коболев.

Также он рассказал, что в данный момент у них есть два письма от частных производителей, которые сотрудничают с “Нафтогазом” в совместных проектах, о том, что они хотят закрывать действующую добычу.

Как сообщало издание "Комментарии", пенсионерка позвонила в прямой эфир телеканала 112 и пожаловалась на высокие тарифы на газ. В ответ Брагар посоветовал ей продать собаку, чтоб оплатить коммунальные услуги. "Если собака элитной породы, то она может ее продать и спокойно себе оплатить" - заявил нардеп.

Вскоре журналисты нашли бабушку, с которой разговаривал Брагар, также им удалось снять пса, который живет во дворе у женщины. Любовь Павловна проживает в Кировоградской области. Ее пса зовут Шарик, и он явно не элитной породы. Также с бабушкой еще живет кот.

"Нафтогаз" призвал не продавать домашних любимцев из-за высоких сумм в платежках.

Соцсети "взорвались" фотожабами на предложение Евгения Брагара продать собаку.

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