Язык

Українська

Русский

Coinspot 10.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 10.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика Украинцев обрадовали: летом снизится цена на газ
НОВОСТИ Все новости

Украинцев обрадовали: летом снизится цена на газ

Коболев анонсировал снижение цены на газ для населения летом этого года

сегодня, 09:33
Автор:

• Наталья Шевченко

Украинцев обрадовали: летом снизится цена на газ

Глава правления Нафтогаза Андрей Коболев в интервью “РБК-Украина” сообщил о том, что летом этого года существенно снизится цена на газ.

Коболев не захотел раскрывать цену на импорте, но отметил, что потребители обрадуются, когда будет пересмотрена цена за февраль.

“Летом мы ожидается существенное падение цены", - заявил Коболев.

Также он рассказал, что в данный момент у них есть два письма от частных производителей, которые сотрудничают с “Нафтогазом” в совместных проектах, о том, что они хотят закрывать действующую добычу.

Как сообщало издание "Комментарии", пенсионерка позвонила в прямой эфир телеканала 112 и пожаловалась на высокие тарифы на газ. В ответ Брагар посоветовал ей продать собаку, чтоб оплатить коммунальные услуги. "Если собака элитной породы, то она может ее продать и спокойно себе оплатить" - заявил нардеп.

Вскоре журналисты нашли бабушку, с которой разговаривал Брагар, также им удалось снять пса, который живет во дворе у женщины. Любовь Павловна проживает в Кировоградской области. Ее пса зовут Шарик, и он явно не элитной породы. Также с бабушкой еще живет кот.

"Нафтогаз" призвал не продавать домашних любимцев из-за высоких сумм в платежках. 

Соцсети "взорвались" фотожабами на предложение Евгения Брагара продать собаку.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/andrey-kobolev-nichego-meshaet-privatizirovat-1581290220.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...