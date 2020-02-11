Названы три главных владельца угольных предприятий в Украине

Согласно оценкам исследователей, запасов угля нашей стране хватит не больше, чем на 300 лет. Правда, независимым украинский уголь не назовешь, поскольку угольные предприятия контролируют частные компании. В материале "Комментариев" названы три самых крупных игрока в угольной сфере Украины.

Олигарх Ринат Ахметов является одним из основных владельцев угольных предприятий в Украине. Собственный угольный бизнес предприниматель начал развивать еще на начальном этапе своей карьеры, но максимально сконцентрировать угольные предприятия в своих руках ему удалось в условиях приватизации угольной отрасли, когда частные шахты и угольные объединения начали продавать в частные руки.

Добычей и обогащением угля в структуре ДТЭК занимается его основное подразделение "ДТЭК Энерго", в состав которого входят угледобывающие мощности в лице объединений "Павлоградуголь" (Днепропетровская обл.), "Добропольеуголь" и шахты "Белозерская", а также 4 углеобогатительные фабрики. Согласно официальным данным компании, в 2018 году горняки ДТЭКа добыли 24,1 млн тонн угля или 72% от совокупной угледобычи за год в 33,3 млн тонн. Подобные объемы делают Рината Ахметова несомненным лидером угледобычи в Украине, однако, несмотря на это, угля собственной добычи катастрофически не хватает ДТЭК, что побуждает его импортировать топливо из других стран. Главными источниками угля продолжают оставаться РФ (Ринату Ахметову в Росси принадлежат угледобывающие мощности), Беларусь и США. Также ДТЭК завозит крайне незначительные партии угля из ЮАР.

Ринат Ахметов является крупнейшим частным игроком угледобывающей отрасли Украины, но кроме ДТЭКа в Украине есть угледобывающие предприятия более мелких игроков. В конце 2014 года на свет появилась компания "Дантрейд Лтд", ставшая одной из ключевых структур "угольной группы" депутата Верховной Рады от БПП Сергея Тригубенко. Предприятие занималось довольно незамысловатым бизнесом – покупал уголь у государственной шахты "Краснолиманская" в 1,5 раза дешевле рекомендованной Минэнерго, а затем продавала его государственному энергогенерирующему предприятию ПАО "Центрэнерго". Такой незамысловатый заработок был возможен благодаря поддержке и влиянию на менеджмент государственных предприятий со стороны "серого кардинала" президента Петра Порошенко, первого заместителя председателя БПП Игоря Кононенко. Впрочем, в 2016 году фамилия Тригубенко все чаще фигурировало в скандалах как "смотрящего" за угольной отраслью и осенью в офис "Дантрейд Лтд" пожаловало НАБУ. Впрочем, особых последствий для Тригубенко, кроме смены смотрящего и куратора "угольного бизнеса" президентского окружения, это понесло. В 2017 году в СМИ появилась новая фамилия "куратора" угольной сферы – им стал бывший депутат Донецкого облсовета от Партии регионов Виталий Кропачев. Благодаря поддержке Игоря Кононенко новый смотрящий быстро получил влияние на государственных угольных предприятиях, а также вполне официально на собственное ООО "Укрдонинвест", обогатительные фабрики сбежавшего в Россию старшего сына экс-президента Александра Януковича ("Комсомольская", "Украина" и "Россия"). Пользуясь своим преимуществом Виталий Кропачев без проблем выигрывал тендеры на обогащение угля для государственных предприятий, за полгода увеличив стоимость своих услуг в 1,5 раза – с 99 до 145 грн. за тонну, так что некоторые контракты приносили ему сразу сотни миллионов гривен. Со сменой власти позиции Виталия Кропачева в угольной отрасли ослабли, теперь его структурам стали перепадать победы в тендерах не на сотни миллионов, а на сотни тысяч гривен. Последним крупным тендером, доставшимся Кропачеву, стало обогащение угля для ПАО "Лисичанскуголь" на общую сумму в 32,7 млн грн. в июле 2019 года.

Если верить Телеграмм-каналу "Трубу прорвало" проблемы Виталия Кропачева связаны с интересом в угольной сфере Игоря Коломойского. И действительно, по данным "Экономической правды" с июля у угольной отрасли появился новый смотрящий от Игоря Коломойского – Виталий Беляков. Как и "разжалованный" Кропачев, новый смотрящий за углем – бизнесмен из Донбасса с богатым опытом работы в угольном бизнесе. С конца 90-х годов Беляков занимался угольным бизнесом в Донецкой области в структурах, связываемых с Эдуардом Бондаренко, одним из совладельцев "Донбассэнерго". Последняя до 2014 года принадлежала старшему сыну экс-президента Украины Александру Януковичу и именно на него с 2010 года работал Виталий Беляков, возглавляя ассоциацию "Донбасский расчетно-финансовый центр" (ДРФЦ), через которую Янукович-младший контролировал обогатительные предприятия, перешедшие в 2017 году Виталию Кропачеву. Только это говорит о богатом опыте Белякова в сомнительных сделках с отечественным углем, в которых бизнесмен "засветился" и после 2014 года. По данным СМИ совместно с Александром Калюжным – "экс-вице-премьером" по социальной политике в "правительстве ДНР" и начальником Центра управления восстановлением ДНР, занимался вывозом угля с неподконтрольной части Донбасса. Журналисты одного из отечественных СМИ отмечают, что доказательств прямой связи Белякова и Коломойского нет, но после назначения нового и. о. главы "Центрэнерго" начали заключаться новые договора с предприятиями группы "Приват", более выгодные для последней. Также были сменены поставщики угля – прежде это было ООО "Краснолиманское" того же Кропачева.

Ранее "Комментарии" писали, что эксперты оценили идею создание нового госпредприятия "Укруголь".

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