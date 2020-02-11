В Украине зафиксировали тендерный "застой" в угольном бизнесе

Последствием смены "смотрящих" за угольной промышленностью в Украине стал некий застой в некогда самой прибыльной сфере угольного бизнеса – обогащении угля, добытого госшахтами и на частных обогатительных фабриках. Об этом говорится в статье "Комментариев".

По данным ProZorro за последнее время были отменены целый ряд тендеров на круглые суммы, так и не получившие заявок от желающих:

- на 24 млн грн. для ГП "Селидовуголь" объявлявшиеся в июне и июле;

- на 63,36 млн грн. снова для "Селидовуголь";

- на 3,25 млн грн. для ПАО "Лисичанскуголь";

- на 93,75 млн грн. для ГП "Мирноградуголь".

Вместе с тем на государственных тендерах все чаще стал побеждать угольный олигарх "второго эшелона" Андрей Орлов, ООО "Промышленная компания "Обогатитель" которого смогло выиграть ряд тендеров на обогащение угля для ГП "Мирноградуголь" на 3,5 млн грн. и 3,24 млн грн., ГП "Первомайскуголь" – на 2,7 млн грн., ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское" – на 3,135 млн грн.

Но главной интригой остается тендер на обогащение угля для ГП "Торецкуголь" на общую сумму в 36,25 млн грн. Объявленный 27 декабря тендер пока не получил ни одной заявки от желающих, как и прочие так и не состоявшиеся тендеры на крупные суммы, что позволяет предполагать об определенном выжидании участников рынка, которым пользуется "сидевший на голодном пайке" Андрей Орлов.

Ранее "Комментарии" назвали три главных владельца угольных предприятий в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!