«Золотое дно» «Укразализныци»: топ сомнительных тендеров

Когда говорят о коррупции на любом государственном предприятии, прежде всего, имеют ввиду нарушения при осуществлении закупок за счет средств компании. Именно на последние приходится львиная доля "вывода" средств из компании, хотя последние и осуществляются по специальной процедуре, но чиновники давно научились ее обходить. Разумеется, "Укрзализныця" в этом смысле не исключение, пишет журналист "Комментариев".

Зарабатывают на сомнительных тендерах для предприятия буквально на всем.

Так, осенью 2018 года "УЗ" провела тендер на 3,98 млн грн., на которые планировалось провести "модернизацию отдельных частей интерьерного убранства электропоездов HRCS2" или проще говоря, облицовку 180 унитазов в поездах. Как оказалось, победитель тендера ООО "Мир снабжения" попросту не имело штатных сотрудников, необходимых для проведения работ и потому Государственная аудиторская служба заявила о несоответствии победителя условиям тендера. Однако сама "Укрзализныця" подала иск в Окружной административный суд Киева с требованием отменить вывод госаудиторов.

Казалось бы, мелочь, туалеты, а кто-то стоящий за спиной фирмы с 2 сотрудниками получил госзаказ на 4 млн грн. и, судя по иску "УЗ" к Госаудитслужбе, этот "кто-то" явно имеет отношение к госкомпании.

Еще более скандальный тендер состоялся осенью 2019 года, связанный с техническим переоборудованием железнодорожной станции Козятин-1 на сумму в 30 млн грн. Так, в сентябре "УЗ" объявила тендер, победителем в котором оказалось ООО "Ноер систем групп", в котором, как оказалось, насчитывалось всего 7 сотрудников, из которых 5 были субподрядчиками. Решение было отменено, однако уже в октябре тендер прошел снова и его победителем опять стало ООО "Ноер систем групп" предоставившее справку, что работы будет выполнять субподрядчик ООО "ВП-957" в составе 4 работников. Однако в этот раз это никого не смутило и с ООО "Ноер систем групп" был заключен договор на 30,12 млн грн., которые предприятие правда получит лишь на основании актов выполненных работ.

Учитывая, что за 6 месяцев 2019 года расходы "Укрзализныци" составили 11,5 млрд грн., можно только предположить, сколько средств госкомпании прошло через сомнительные тендеры подобные указанным выше.

Впрочем, иногда предприятие блокирует уже проведенные тендера по собственной инициативе, как это случилось летом 2019 года, когда была приостановлена покупка цельнокатаных железнодорожных колес на общую сумму почти 196 млн грн. В компании объяснили это желанием победителя – ООО "Интерпайп Украина" – поднять цену на 30%.

Но бывает и так, что "УЗ" покупает нужные им детали и в 5 раз дороже и это не смущает руководство компании, как это случилось с закупкой запчастей для локомотивных скоростемеров общей стоимостью 25,5 млн грн. По данным СМИ, мало того, что скоростомер оказался производства РФ, так еще и цена на него была завышена в 5 раз.

Ранее "Комментарии" написали о главных коррупционных скандалах "Укрзализныци".

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