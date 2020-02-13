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Стало известно, какие продукты больше всего подорожали в Украине с начала года

Госстат сравнил цены за продукты в декабре и январе

сегодня, 16:34
Автор:

• Таисия Ерохина

Стало известно, какие продукты больше всего подорожали в Украине с начала года

В Украине с начала года подорожала гречка и говядина, зато снизилась цена на свинину и пшено. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины за январь.

Так, больше всего с декабря подскочили в цене такие продукты: пшеничный хлеб из муки высшего сорта (с 23,91 до 24,14 грн), гречка (с 27,77 до 28,36), говядина (с 132,81 до 134,85), мягкие жирные сыры (с 105,70 до 106,86), сало (с 75,84 до 77,00) и репчатый лук (с 8,96 до 9,03). Уменьшилась стоимость пшена (с 25,08 до 23,00 грн), свинины (с 119,24 до 117,98), куриных тушек (с 59,37 до 58,23), куриного филе (с 101,72 до 100,42), вареной колбасы первого сорта (с 99,29 до 97,76), мороженой рыбы (с 78,32 до 77,99), молока (с 25,31 до 24,91), сметаны (с 62,03 до 61,17), яиц (с 21,07 до 20,66), белокачанной капусты (с 6,06 до 5,84),

А вот примерно на одном уровне остались цены за рис, житный хлеб, батон, макароны, муку, манную и ячневую крупы, сливочное масло, подсолнечное масло, яблоки, свеклу, морковь, картофель, сахар, водку, вино и пиво.

Напомним, в Украине выросли цены на лекарства.

Ранее портал "Комментарии" писал, что эксперты прокомментировали обещания Кабмина и НКРЭКУ снизить цены на газ и теплоэнергию.


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Источник: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ct/sctp/sctp_u.xlsx
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