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Милованов назвал причину застарелой экономики Украины

По словам министра Милованова, состояние экономики влияет на деятельность Антимонопольного комитета

сегодня, 20:23
Автор:

• Мария Чиренко

Милованов назвал причину застарелой экономики Украины

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов считает низкую конкуренцию причиной устаревшей экономики. Об этом он заявил на встрече с представителями международных партнеров, Антимонопольного комитета и народными депутатами.

"Недостаточная конкуренция - причина устаревшей экономики в Украине. Например, если бы в промышленности было бы больше конкуренции, то предприятия больше бы инвестировали в развитие и модернизацию, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе. И, наоборот, те отрасли, где много конкуренции - например, агро - развиваются и имеют наименьший объем износа основных средств (35% в агро по сравнению с 60% в среднем по стране). А это больше рабочих мест и более высокие зарплаты", - написал министр в своем Facebook.

По словам Милованова, состояние экономики напрямую влияет на Антимонопольный комитет. В связи с этим, реформа, призванная улучшить ситуацию с конкуренцией, очень актуальна.


Как сообщал сайт "Комментарии", ранее Тимофей Милованов заявил, что причинами спада украинской промышленности являются негативная внешняя конъюнктура, модернизация и падение спроса на энергоресурсы из-за рекордно теплой зимы.

Кроме того, по словам Милованова, в прошлом году рост прямых иностранных инвестиций в сравнении с 2018 годом составил 1,7 раза. 


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