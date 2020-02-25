Милованов рассказал, что делает Минэкономразвития, чтобы помогать развиваться бизнесу в Украине

Украинские фермеры в 2019 году получили 4,4 млрд грн. финансовой поддержки. Об этом на своей странице в Facebook написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.



Министр отметил, что в прошлом году ведомство также работало над программами по поддержке украинских производителей на внутреннем и международном рынках. Кроме того, министерство планирует расширить зону свободной торговли (Великобритания, Канада, Турецкая Республика), увеличить количество рынков, доступных нашим агропроизводителям, дать возможность малым и средним производителям-экспортерам ввозить в США ряд товаров без ввозных пошлин, лоббировали заключение контрактов на экспорт, защищали интересы именно украинских производителей на внутреннем рынке.

Милованов также отметил, что в прошлом году Украина убрала около 27 тыс. санкций в отношении предприятий, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. Также он уверяет, что в стране активно ведется работа по привлечению инвестиций.

Ранее "Комментарии" писали, что ранее Тимофей Милованов заявил, что причинами спада украинской промышленности являются негативная внешняя конъюнктура, модернизация и падение спроса на энергоресурсы из-за рекордно теплой зимы.

Кроме того, по словам Милованова, в прошлом году рост прямых иностранных инвестиций в сравнении с 2018 годом составил 1,7 раза.

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