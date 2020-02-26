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Министр юстиции показал, куда девают конфискованный алкоголь в Украине

Конфискованный алкоголь в Украине утилизируют на очистных сооружениях

сегодня, 17:53
Автор:

• Татьяна Веремеева

Министр юстиции показал, куда девают конфискованный алкоголь в Украине

В Министерстве юстиции Украины показали, как в нашей стране уничтожают конфискованный алкоголь. Его утилизируют, выливая содержимое бутылок в емкости по 200 литров, после чего их отправляют на мощности очистных сооружений и уничтожают.

Пресс-служба ведомства опубликовала видео, на котором министр юстиции Денис Малюська показал, как происходит процесс.

Ранее "Комментарии" писали, что одна украинская среднестатистическая семья тратит на алкогольные напитки, в среднем, 93 грн. в месяц. Статистические данные свидетельствуют о том, что украинцы, проживающие в городах, тратят на алкогольные напитки несколько больше, чем жители сельской местности: 109,2 грн. и 62,1 грн. в месяц соответственно. При этом семьи с детьми тратят на алкогольные напитки несколько меньше, чем семьи, где нет детей 82 грн. и 112,7 грн. в месяц соответственно.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к Кабинету министров с поручением завершить всю необходимую "волокиту" с документами, чтобы госкомпания "Укрспирт" была передана в частные руки уже через два месяца.


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