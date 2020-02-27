Индекс Dow Jones снижается пятый день подряд из-за опасений по поводу коронавируса

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Американские акции закончили торги разнонаправленно в среду, хотя падение было меньшим, чем в последние несколько дней, на что влияют оценки инвесторов возможных последствий коронавируса.
Как Dow Jones, так и для S&P 500 снижаются пятый день подряд. Индекс Dow Jones потерял почти 2400 пунктов с прошлого четверга. Инвесторы обеспокоены экономическими и финансовыми последствиями глобальной вспышки китайского коронавируса.
Индекс Dow Jones опустился на 124 пункта, или на 0,5%. Индекс S&P 500 закрылся снижением на 0,4%. Nasdaq просел на 0,2%.
Ранее "Комментарии" писали, что Уолл-Стрит была потрясена волатильной торговой сессией в понедельник, которая закончилась снижением индекса Dow Jones Industrial Average на 1031 пункт – худший показатель за последние два года для индекса.
Также мы писали, что Белый Дом в Вашингтоне направит запрос в Конгресс США с целью выделения суммы средств в размере одного миллиарда долларов, чтобы преодолеть смертельную форму пневмонии – коронавирус – который продолжает распространяться и приводить мировое сообщество в панику.
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