Язык

Українська

Русский

Coinspot 27.02.2020

BTC/USD

8688.59

ETH/USD

216.56

LTC/USD

59.63

НБУ 27.02.2020

USD/UAH

24.64

EUR/UAH

26.74

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика Индекс Dow Jones снижается пятый день подряд из-за опасений по поводу коронавируса
НОВОСТИ Все новости

Индекс Dow Jones снижается пятый день подряд из-за опасений по поводу коронавируса

Промышленные индексы продолжают демонстрировать рекордное падение

сегодня, 05:00
Автор:

• Татьяна Веремеева

Индекс Dow Jones снижается пятый день подряд из-за опасений по поводу коронавируса

Американские акции закончили торги разнонаправленно в среду, хотя падение было меньшим, чем в последние несколько дней, на что влияют оценки инвесторов возможных последствий коронавируса.

Как Dow Jones, так и для S&P 500 снижаются пятый день подряд. Индекс Dow Jones потерял почти 2400 пунктов с прошлого четверга. Инвесторы обеспокоены экономическими и финансовыми последствиями глобальной вспышки китайского коронавируса.

Индекс Dow Jones опустился на 124 пункта, или на 0,5%. Индекс S&P 500 закрылся снижением на 0,4%. Nasdaq просел на 0,2%.

Ранее "Комментарии" писали, что Уолл-Стрит была потрясена волатильной торговой сессией в понедельник, которая закончилась снижением индекса Dow Jones Industrial Average на 1031 пункт – худший показатель за последние два года для индекса.

Также мы писали, что Белый Дом в Вашингтоне направит запрос в Конгресс США с целью выделения суммы средств в размере одного миллиарда долларов, чтобы преодолеть смертельную форму пневмонии – коронавирус – который продолжает распространяться и приводить мировое сообщество в панику.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-26-20-intl-hnk/index.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...