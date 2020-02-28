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Фондовые рынки продолжают обваливаться на фоне опасений последствий коронавируса

Индексы рекордно снижаются в течение последней недели

сегодня, 00:46
Автор:

• Татьяна Веремеева

Фондовые рынки продолжают обваливаться на фоне опасений последствий коронавируса

Индекс Dow Jones Industrial Average упал почти на 1200 пунктов в четверг, усилився недельное падение на фоне новостей о возможных последствиях вспышки китайского коронавируса.

Индекс S&P 500 сейчас упал на 12% от рекордного минимума, установленного всего неделю назад.

Это самое большое падение за день для рынка, начиная с 2011 года. Сейчас акции приближаются к рекордно низкой отметке, зафиксированной в 2008 году, во время мирового финансового кризиса.

Ранее "Комментарии" писали, что Уолл-Стрит была потрясена волатильной торговой сессией в понедельник, которая закончилась снижением индекса Dow Jones Industrial Average на 1031 пункт – худший показатель за последние два года для индекса.

Вчера индекс Dow Jones опустился на 124 пункта, или на 0,5%. Индекс S&P 500 закрылся снижением на 0,4%. Nasdaq просел на 0,2%.

Также мы писали, что Белый Дом в Вашингтоне направит запрос в Конгресс США с целью выделения суммы средств в размере одного миллиарда долларов, чтобы преодолеть смертельную форму пневмонии – коронавирус – который продолжает распространяться и приводить мировое сообщество в панику.


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Источник: https://apnews.com/662fe968428f4d84e25d4c5e17be2e7b
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