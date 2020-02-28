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Фондовые индексы стремительно падают седьмой день подряд

Фондовые индексы демонстрируют худшие показатели со времен глобального кризиса 2008 года

28 февраля 2020, 23:13
Автор:

• Татьяна Веремеева

Фондовые индексы стремительно падают седьмой день подряд

Индекс S&P 500 в пятницу упал примерно на 0,8%, что привело к его падению за неделю более чем на 11%. Это был худший недельный спад для акций со времен финансового кризиса 2008 года. В начале октября того же года индекс S&P 500 упал примерно на 18%. Об этом пишет The New York Times.

Индекс Dow Jones industrial average в пятницу упал более чем на 1%.

Распродажа была подпитана главным образом беспокойством о том, что меры по сдерживанию коронавируса будут препятствовать корпоративным прибылям и экономическому росту, а также опасениями, что вспышка может стать еще больше. Продажи буквально за несколько дней привели биржевые ориентиры по всему миру к коррекции — падению на 10% и более, что воспринимается как крайне пессимистичный настрой.

В Европе британский индекс FTSE 100 упал более чем на 3%, а индекс Dax в Германии – более чем на 4%. Nikkei 225 в Японии закрылся на 3,7%, KOSPI в Южной Корее упал на 3,3%, а Shanghai Composite в Китае упал на 3,7%.

Вот как основные индексы по всему миру справились на этой неделе:

- S&P 500 в США – падение на 11%;
Dow Jones в США – падение на 12%;
- FTSE 100 в Великобритании – падение на 11%;
- DAX в стране Германия – падение на 12%;
- KOSPI в Южной Корее – падение на 8%;
- Индекс Hang Seng в Гонконге – падение на 4%;
- Nikkei 225 в Японии – падение на 10%.

Ранее "Комментарии" писали, что индекс Dow Jones Industrial Average упал почти на 1200 пунктов в четверг, усилився недельное падение на фоне новостей о возможных последствиях вспышки китайского коронавируса.


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Источник: https://www.nytimes.com/2020/02/28/business/stock-market-today-coronavirus.html?emc=edit_na_20200228&ref=cta&nl=breaking-news&campaign_id=60&instance_id=0&segment_id=21732&user_id=54725c8525c94ac4167588d4a705715e®i_id=106046959
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