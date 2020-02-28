Фондовые индексы стремительно падают седьмой день подряд

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Индекс S&P 500 в пятницу упал примерно на 0,8%, что привело к его падению за неделю более чем на 11%. Это был худший недельный спад для акций со времен финансового кризиса 2008 года. В начале октября того же года индекс S&P 500 упал примерно на 18%. Об этом пишет The New York Times.
Индекс Dow Jones industrial average в пятницу упал более чем на 1%.
Распродажа была подпитана главным образом беспокойством о том, что меры по сдерживанию коронавируса будут препятствовать корпоративным прибылям и экономическому росту, а также опасениями, что вспышка может стать еще больше. Продажи буквально за несколько дней привели биржевые ориентиры по всему миру к коррекции — падению на 10% и более, что воспринимается как крайне пессимистичный настрой.
В Европе британский индекс FTSE 100 упал более чем на 3%, а индекс Dax в Германии – более чем на 4%. Nikkei 225 в Японии закрылся на 3,7%, KOSPI в Южной Корее упал на 3,3%, а Shanghai Composite в Китае упал на 3,7%.
Вот как основные индексы по всему миру справились на этой неделе:
- S&P 500 в США – падение на 11%;
- Dow Jones в США – падение на 12%;
- FTSE 100 в Великобритании – падение на 11%;
- DAX в стране Германия – падение на 12%;
- KOSPI в Южной Корее – падение на 8%;
- Индекс Hang Seng в Гонконге – падение на 4%;
- Nikkei 225 в Японии – падение на 10%.
Ранее "Комментарии" писали, что индекс Dow Jones Industrial Average упал почти на 1200 пунктов в четверг, усилився недельное падение на фоне новостей о возможных последствиях вспышки китайского коронавируса.
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