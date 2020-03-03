Гривня продолжит девальвационное движение: эксперты назвали причины

Украинская валюта, которая стойко пережила и падение фондовых рынков, и слухи о грядущем кризисе, и даже панику в связи с коронавирусом, напряжения понедельника просто не выдержала и, обессилев, рухнула. Об этом говорится в материале "Комментариев".

К закрытию межбанка 2 марта американский доллар в покупке подорожал на 18 копеек, в продаже — на 17 копеек. Евро подскочил на 36 копеек в покупке и на 35 копеек в продаже. Таким образом, торги по доллару закрылись в диапазоне 24,87-24,89 грн, торги по евро – в диапазоне 27,67-27,69 грн.

"Отставка премьера, смены в экономическом блоке правительства, смена главы НБУ – для рынка это всегда болезненные темы, – констатировал руководитель аналитического отдела компании Forex club Андрей Шевчишин. – Во всех случаях речь идет о возможной смене политики, в том числе экономической, монетарной. А поскольку во времена перемен всегда будут недовольные, первой реакцией обычно становится падение курса, фондового рынка, доходности облигаций. Плюс инвесторы занимают выжидательную позицию и не спешат делать новые вложения. Если слухи не оправдываются, рынок быстро восстанавливается, если нет – сохраняет свою волатильность до тех пор, пока не будет ясности в политическом будущем. При этом, в зависимости от новых лиц, он может отреагировать как негативно, так и позитивно – все в большой степени зависит от ожиданий".

По словам Шевчишина, пока рынок ждет очередное размещение ОВГЗ и внеплановое заседание ВР, на котором может произойти смена правительства, что также удерживает инвесторов от активных действий. Можно прогнозировать, что в ближайшее время национальная валюта продолжит девальвационное движение в зону 25 грн за доллар.

"Если не будет притока валюты для выкупа ОВГЗ, курс гривны будет ослабевать, – соглашается экономист Владислав Банков. – А вот насколько это будет контролируемый процесс, зависит от Нацбанка".

Ранее "Комментарии" сообщали, что в НБУ объяснили причины девальвации нацвалюты.

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