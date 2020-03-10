Цена на бензин и дизтопливо существенно упадет – АМКУ

После обвала цен на нефть должны отреагировать участники рынка нефтепродуктов, что в дальнейшем спровоцирует снижение цен на бензин и дизтопливо. Об этом сообщает Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на официальном сайте.

Так, вчера цены на нефть стремительно упали на 30%, хотя и ожидать такое же стремительное падение цен на АЗС не следует. Как пояснили в АМКУ, между сырой нефтью и автомобильным баком есть уйма звеньев: транспортировка-переработка-опять транспортировки-АЗС.

"Однако и практика немедленного повышения цен на бензин в случае подорожания нефти и очень медленного снижения цен после удешевления сырья тоже имеет место", - говорится в сообщении.

Поэтому в АМКУ ожидают, что существенное падение цен будет не только на сырую нефть, но и на крупный опт бензина и дизтоплива. А уровень розничных цен, отметили в АМКУ, должен коррелироваться согласно изменениям факторов, влияющих на их формирование.

Напомним, цена за баррель нефти Brent упала до 31 доллара впервые с 1991 года.

Ранее "Комментарии" сообщали, чем рискует Украина в результате обвала цен на нефть.

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