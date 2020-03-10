Золото рекордно подорожало с 2012 года

Стоимость золота во время торгов 9 марта рекордно выросла – до 1700 долл. за унцию. Об этом пишет "Экономическая правда".



Отмечается, что такой скачек цен на золото был зафиксирован на фоне резкого снижения цена на нефть, а также фондовых индексов. Отметка в 1700 долларов является самой высокой с декабря 2012 года. Правда, уже к закрытию торгов 9 марта цены на золото незначительно снизились – до 1668,41 долл. за унцию.

Ранее "Комментарии" писали, что 2020 год может оказаться худшим для экономики со времен мирового кризиса 2008 года. Bank of America прогнозирует, что глобальная экономика в 2020 году прибавит лишь 2,8%.

Также мы писали, что кризис на мировых биржевых рынках потянул за собой гривню. Украинская валюта снова упала и это еще не конец, прогнозируют эксперты. Относительно доллара за ночь она упала сразу на 18 копеек и теперь закрепилась на уровне 24, 92 грн (вместо 24, 74 грн). Еще более ощутимо национальная валюта скатилась относительно евро. Сейчас курс НБУ таков - 28,23 грн за один евро (вместо 27, 69). То есть, гривна относительно евро упала сразу на 54 копейки.

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