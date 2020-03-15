«Нафтогаз» выступит в Гааге в рамках арбитража против РФ по активам в Крыму

НАК "Нафтогаз Украины" и шесть компаний группы требуют от России компенсации убытков, которые компания получила из-за незаконного отчуждения своих активов в аннексированном Крыму. В компании убытки на сегодняшний день оценивают в 8 млрд долл. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что устные слушания по вопросам размера компенсации состоятся в мае 2020 года в Гааге. В то время как окончательное решение по размеру компенсации должно быть принято до средины следующего года.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела против НАК "Нафтогаз Украины" по признакам злоупотребления монопольным положением на рынках природного газа. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", почему все происходит именно сейчас (речь идет о ситуации, которая началась еще в 2018 году), и чем может это закончится.

Также мы писали, что в Украине 8 областей в марте могут остаться без газа из-за тепловиков–должников. С 19 февраля 36 из 52 предприятий-должников осуществили необходимые минимальные платежи, что обеспечит пользователям своевременное представление газоснабжения. Но еще 16 производителей тепла так и выполнили ни одного из условий по расчетам с "Нафтогазом".

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