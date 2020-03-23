Стало известно, какие импортные продукты могут подорожать во время карантина в Украине

В связи с карантином в Украине из-за коронавируса в дефиците могут оказаться некоторые импортные продукты. Об этом говорится в статье "Комментариев".

Говоря о продуктах, аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак советует обратить внимание на овощи и фрукты, мясо и рыбу, сливочное масло. Эти группы товаров входят в потребительскую корзину населения, их импортируют, и, по мнению эксперта, долгосрочных запасов этой продукции в стране нет.

"Не исключено, что цены на эти продукты вырастут, – прогнозирует Орыщак. – Спекулянты всегда быстро реагируют на повышенный спрос со стороны населения и пытаются заработать в период ажиотажа. Думаю, не стоит говорить о том, что стоит совсем не делать запасы, чтобы охладить пыл спекулянтов. Наверное, тактика умеренного накопления продуктов питания будет более правильной. Хотя бы потому, что если покупать все продукты на неделю, это сокращает количество контактов с другими покупателями в магазинах в ближайшем будущем".

При этом, продолжает Орыщак, надо отметить, что существенного спроса на продукты в Украине все же нет хотя бы потому, что нет лишних денег на формирование долгосрочных запасов. Люди живут от зарплаты до зарплаты, потому на полках в магазинах еды достаточно. По мнению эксперта, украинцы, скорее, перейдут на модель умеренного потребления пищи, пересмотрев свои рационы в меньшую сторону, нежели побегут за продуктами уже сейчас.

"Словом, ждем рост цен, но не критичный, так как платежеспособность населения не растет, – резюмировал Максим Орыщак. – Повышение стоимости на товары скажется сильной просадкой по продажам в целом, потому ритейл будет вести политику ценообразования аккуратно. Что касается государства, то на текущий момент оно должно проводить информационную поддержку населения: регулярно информировать о ситуации за рубежом, четко проговаривать ожидания и риски экономики, озвучивать экономические и социальные перспективы страны. Нужно учитывать, что различные информационный вбросы как со стороны СМИ и отечественных экспертов, так и со стороны аналитиков соседних стран по ситуации в Украине, порой могут искажать ситуацию в сторону негативной. Поэтому нужно четко давать ответы на наиболее актуальные вопросы. Будут ли своевременно платить пенсии? Не скажется ли ситуация на банковском секторе? Стоит ли ждать отсутствия товаров в магазинах? И так далее".

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