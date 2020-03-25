Прибавка в 10 упаковок гречки: Кабмин повысил размер субсидий

Кабинет министров Украине принял решение назначить субсидии на оплату коммунальных услуг украинцам, которые потеряли работу из-за карантина в нашей стране. Также правительство на период карантина увеличит размер субсидий. Надбавка в среднем составит 300 грн. Такое решение Кабмин принял сегодня во время внеочередного заседания.



Отмечается, что людям, которые лишились работы из-за карантина, придется зарегистрироваться в службе занятости, что можно сделать в онлайн-режиме.

Кроме того, согласно постановлению правительства, запрещено лишать украинцев жилищных субсидий на время карантина.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Кабмин принял решение о введении в Украине режима чрезвычайной ситуации, а также о продлении карантина до 24 апреля. Отмечается, что решение правительства обусловлено стремительным распространением COVID-19 на территории нашей страны – случаи заболевания уже выявлены в 13 областях, а также в городе Киев.

Также мы писали, что Чарльз принц Уэльский сдал тест на наличие в крови вируса COVID-19 и обнаружил положительный результат.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!