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Главная Новости Бизнес экономика Прибавка в 10 упаковок гречки: Кабмин повысил размер субсидий
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Прибавка в 10 упаковок гречки: Кабмин повысил размер субсидий

Украинцам в среднем добавят к субсидиям по 300 гривень

сегодня, 15:05
Автор:

• Татьяна Веремеева

Прибавка в 10 упаковок гречки: Кабмин повысил размер субсидий

Кабинет министров Украине принял решение назначить субсидии на оплату коммунальных услуг украинцам, которые потеряли работу из-за карантина в нашей стране. Также правительство на период карантина увеличит размер субсидий. Надбавка в среднем составит 300 грн. Такое решение Кабмин принял сегодня во время внеочередного заседания.

Отмечается, что людям, которые лишились работы из-за карантина, придется зарегистрироваться в службе занятости, что можно сделать в онлайн-режиме.

Кроме того, согласно постановлению правительства, запрещено лишать украинцев жилищных субсидий на время карантина.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Кабмин принял решение о введении в Украине режима чрезвычайной ситуации, а также о продлении карантина до 24 апреля. Отмечается, что решение правительства обусловлено стремительным распространением COVID-19 на территории нашей страны – случаи заболевания уже выявлены в 13 областях, а также в городе Киев.

Также мы писали, что Чарльз принц Уэльский сдал тест на наличие в крови вируса COVID-19  и обнаружил положительный результат.


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