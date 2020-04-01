Один из топ-менеджеров Нафтогаза покидает должность

Андрей Фаворов уходит с должности директора интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает пресс-служба компании.



Отмечается, что Фаворов покидает должность в связи с тем, что с 1 мая действие режима возложения специальных обязанностей (ПСО) прекращается и структуру планируют перевести в режим работы в новых рыночных условиях. Ранее добыча и реализация газа были объединены в один дивизион, а сейчас компания планирует разделить дивизион Интегрированный газ на добывающий и коммерческий подразделения.

Напомним, контракт с главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым, который должен был завершиться 22 марта, продлен на четыре года. Соответствующее решение было принято наблюдательным советом компании, его еще должен утвердить Кабмин. Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнения касательно этого решения.

Также мы писали, что Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела против НАК "Нафтогаз Украины" по признакам злоупотребления монопольным положением на рынках природного газа. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", почему все происходит именно сейчас (речь идет о ситуации, которая началась еще в 2018 году), и чем может это закончится.

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