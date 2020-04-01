Карантин может стать толчком для революции в организации труда в банковском секторе

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и связанный с ней карантин внесли коррективы во все сферы жизни во всем мире и в Украине в частности. Портал "Комментарии" писал, как может измениться в нынешних реалиях и после окончания карантина работа банковского сектора нашей страны.



Эксперты полагают, что пандемия и карантин уже оказали на банковскую систему благотворное влияние, которое в будущем может только усилиться. Так, финансовый аналитик Василий Невмержицкий отмечает, что прибыль банков может вырасти за счет разницы курсов, возможности реализации золота и других высоколиквидных активов банка на волне паники клиентов, вызванной коронавирусом.

В то же время может измениться организация труда в банковской сфере – многие сотрудники могут продолжить работать удаленно. В частности, это касается сотрудников, которые напрямую не работают с клиентами, но обеспечивают полноценное функционирование банковских учреждений. Например, сотрудники IT-сферы, внутренняя бухгалтерия, охрана, отделы просчета рисков.

"В настоящий момент весь этот персонал переведен на онлайн-работу, что позволило снизить операционные расходы в виде аренды, уборки помещения, стоимости коммунальных услуг, покупки предметов для нужд офиса. Для меня очевидно, что этот опыт уже признан позитивным как руководством банков, так и персоналом работающем дистанционно, и будет расширяться. То есть мы станем свидетелями революционных изменений в банковском секторе, когда все большее количество услуг будет оказываться в онлайн-режиме, что позволит снизить расходы тех же банков", – рассказал Василий Невмержицкий.

Напомним, эксперты по просьбе портала "Комментарии" оценили заявление заместителя главы Национального банка Украины Дмитрия Сологуба, что украинская экономика сейчас владеет достаточным запасом прочности и более подготовлена к возможному кризису из-за пандемии коронавируса, чем когда она входила в предыдущие кризисы (1998-го, 2008-го и 2014 годов).

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