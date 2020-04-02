Индексация пенсий и ежемесячные прибавки: не затянется ли повышение из-за привязки к изменениям в госбюджет

Кабинет министров Украины во время заседания 1 апреля принял решение о повышении (индексации) пенсий, а также о ряде ежемесячных прибавок и единовременной помощи. Но при этом "подвязал" это под принятие изменений в госбюджет. Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнения по поводу такого рода "привязки" и шансов на принятие видоизмененного госбюджета.

Среди предлагаемых изменений, которые призвал поддержать и президент Украины Владимир Зеленский:

– ежемесячная доплата в размере 500 гривен людям, старше 80 лет (при условии, что их

пенсия не превышает 9205 грн);

– единовременная выплата (в апреле) 1 тыс. грн тем гражданам Украины, которые имеют пенсию меньше 5 тыс. грн (а также определенным уязвимым категориям населения);

– индексация пенсий с 1 мая на 11% (средний размер повышения составит 260 грн).

"Без принятия соответствующего закона обойтись не получится"

Эксперт Украинского института политики (УИП) Ева Антоненко напоминает, что согласно Бюджетному кодексу Украины, изменения в Закон о госбюджете могут вноситься в тех случаях, когда возникают отклонения от оценки прогноза поступлений в бюджет (сейчас они очень значительны). А также – в случае изменений структуры расходов. Эти изменения должны подаваться в форме проекта закона о внесении изменений в Закон о госбюджете. То есть, без принятия соответствующего закона обойтись не получится.

"Фактически в сложившейся чрезвычайной экономической ситуации без пересмотра всей расходно-доходной части принять решение об увеличении расходов на какую-либо программу (в данном случае – это индексация пенсий и дополнительные выплаты в размере 1 тыс. грн. для пенсионеров с пенсией менее 5 тыс. грн.) без изменений во всей расходной части не получится, – отмечает эксперт. – Что касается шанса принятия бюджетных изменений… Как мы видели по последним голосованиям, монобольшинство "Слуги народа" больше не действует. И наиболее вероятно, что без поддержки других фракций не получится собрать достаточное количество голосов".

Однако эти изменения, подчеркивает Ева Антоненко, крайне важны, как и создание Стабилизационного фонда, и увеличение расходов на здравоохранение. Поэтому наиболее вероятно, что после доработки документ будет принят – затягивать с этим нельзя, уверена эксперт УИП.

"Пусть и после сложных дискуссий и долгих торгов, изменения в госбюджет будут приняты"

Эксперт Института украинской политики (ИУП) Артем Петренко отмечает, что уже много лет Пенсионный фонд в Украине (ПФУ) является дотационным. Взносов работающих граждан не хватает для выплат даже мизерных пенсий. А любые дотации определяются законом о государственном бюджете. Поэтому для увеличения выплат обязательно надо вносить в него изменения.

"Почему важно повышать пенсии? После кризиса 2014-2015 годов правительство Яценюка фактически заморозило пенсионные выплаты, значительно сократившиеся из-за обесценивания гривни. Если в 2011 году средний размер пенсии в пересчете на доллар составлял примерно 144 доллара, то в 2019 году – менее 126 долларов. Когда мы входим в очень сложный мировой кризис, абсолютно правильно поддержать пенсионеров и другие наиболее уязвимые категории населения", – уверен Артем Петренко.

По словам эксперта, с 2011 года мы видим существенное сокращение количества пенсионеров – с 13,74 млн до 11,3 млн человек.

"То есть, с тех пор мы потеряли около 2,5 миллиона пенсионеров. За прошедшие годы власть дважды урезала расходы на пенсии через повышение необходимого трудового стажа, увеличение пенсионного возраста и ряд других мер, – напоминает Артем Петренко. – Несмотря на это, общая дотация ПФУ продолжает расти, потому что трудоспособное население, платящее социальные взносы, тоже сокращается невероятно быстро. Поэтому у Украины нет другого выхода, кроме как начать кардинально меняться. Наша страна и без кризисов медленно, но уверено идет к пропасти. Теперь процессы могут ускориться. Пора, наконец, создать план реформ на 5-10 лет для концентрации на развитии экономики. И, наконец, объединиться вокруг его выполнения".

Представитель ИУП уверен, что сегодня нужны комплексные изменения в госбюджет. И пенсионные – лишь часть из них.

"Надо урезать одни расходы, но увеличивать другие – на помощь людям, бизнесу, системе здравоохранения, – поясняет Артем Петренко. – Уверен, что на следующей неделе, пусть и после сложных дискуссий и долгих торгов, изменения в госбюджет будут приняты".

"Пенсионеры, которые и так имеют небольшие доходы, должны быть максимально защищены от вируса"

Экономический эксперт, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак уверен, что поддержка пенсионеров, особенно в нынешнее кризисное время, очень важна.

"Пенсионеры, которые и так имеют небольшие доходы, должны быть максимально защищены от вируса. Ведь именно эта категория – наиболее уязвима для инфекции. Особенно те, кто постоянно нуждается в медицинской помощи, – подчеркивает эксперт. – Им нужно меньше общаться, им требуется доставка на дом продуктов, лекарств. И, конечно, поддержка на государственном уровне. В том числе – путем увеличения пенсий. Учитывая, что правительство не может этого сделать без внесения изменений в госбюджет (что должен утвердить парламент), далее слово – за народными депутатами".

Тарас Козак напоминает, что ежегодная индексация пенсий должна была произойти еще в марте. Но доходы бюджета оказались меньше, чем ожидалось. И индексацию перенесли на полгода.

"Однако эпидемия коронавируса, карантин и рост кризиса заставили правительство пересмотреть планы – и запланировать индексацию на май. Плюс – принять ряд других мер по поддержке малообеспеченных пенсионеров", – поясняет эксперт.

По мнению экономиста, соответствующие изменения в госбюджет не были приняты на этой неделе во время внеочередного заседания Рады по ряду причин.

"Во-первых, переформатирование госбюджета готовили под предыдущего министра финансов – Сергея Уманцева. Замена которого на Сергея Марченко, естественно, предполагает и соответствующие изменения в секвестр бюджета, – поясняет Тарас Козак. – Ведь у нового главы Минфина – собственное видение тех или иных моментов. В том числе, касательно исполнения требований МВФ (к чему Уманцев был, похоже, не готов). Отсюда же вытекает и вторая причина переноса пересмотра бюджета. Ряд моментов нужно согласовать с МВФ, ведь нам нужно придерживаться соглашения с Фондом, чтобы получить новый транш. Третья причина, думаю, связана с тем, что мы видим формирование новой коалиции. Неформально, но – фактически. В нее входит большая часть фракции "Слуга народа" (около 200) + фракции "Голос" и "Европейская солидарность". В сумме они имеют 240-250 голосов, чего хватает для поддержки нужных законов. Но в пересмотренном бюджете, надо полагать, придется учитывать интересы и новых союзников. С моей точки зрения, в такой конфигурации мы получим реформаторское большинство, которое ускорит движение Украины к модернизации. И которому не нужно будет подстраиваться под интересы того же Коломойского".

Ранее "Комментарии" писали, что Кабмин принял решение о повышении пенсий: когда украинские пенсионеры получат доплату.

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