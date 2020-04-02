Посол Южной Кореи в Украине оценил открытие рынка земли в нашей стране

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине Квон Ки Чанг дал оценку принятому закону об открытии рынка земли в Украине. В интервью для портала "Комментарии" он отметил, что в целом это правильное решение.



"Пришло время открыть рынок. Я прекрасно знаю страхи украинцев касательно того, что крупные иностранные компании могут монополизировать рынок, скупив большую часть земли. Но, с другой стороны, сейчас эффективность использования земли в Украине очень низкая – примерно половина от того, что получают в других странах Европы", – говорит Посол.

Квон Ки Чанг отмечает, что украинские фермеры нуждаются в деньгах на покупку техники, удобрений и так далее. В то же время, он полагает, что если будет открыт рынок земли, то фермеры смогут продать часть наделов, взять под них кредиты и инвестировать эти деньги в развитие сельского хозяйства.

"Именно поэтому правительство и пытается установить определенные правила на этом рынке, условия для иностранцев и переходной период. Именно условия и должны стать предметом обсуждения, а не сам факт открытия рынка", – заявил Посол Республики Корея в Украине.

Напомним, Квон Ки Чанг рассказал о своем видении развития экономики Украины, объяснив, почему наша страна медленно прогрессирует. Посол детально описал преимущества ведения бизнеса в Южной Корее и поведал, как его стране удалось осуществить свое экономическое чудо и стать одной из самых успешных на планете.

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