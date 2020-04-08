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В правительстве разъяснили, что будет с соцвыплатами во время карантина

Во время карантина правительство запускает программы для помощи социально незащищенным категориям населения

8 апреля 2020, 15:47 1019
Автор:

• Татьяна Веремеева

В правительстве разъяснили, что будет с соцвыплатами во время карантина

Украинцы смогут получать социальную помощь, которая была назначена ранее, в период карантина и в течение 30 дней после его окончания. При этом, обращаться в соответствующие учреждения для переоформления помощи не нужно. Об этом сообщил после окончания заседания Кабинета министров Украины премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер также отметил, что людям, которые не успели обратиться за пересмотром выплат, будут выплачивать назначенные ранее деньги до конца карантина в стране.

Также Шмыгаль анонсировал запуск с 10 апреля информационной платформы "Помощь рядом". Деятельность этого проекта будет направлена на оказание поддержки и социальных услуг людям пожилого возраста, людям с ограниченными возможностями и другим незащищенным категориям населения со стороны местной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Владимир Зеленский во время сегодняшнего совещания заявил, что украинцам не стоит ожидать в ближайшее время послаблений условий карантина в стране.


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