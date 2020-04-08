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Украинские СМИ стали убыточными из-за карантина

Из-за карантина в Украине некоторые региональные СМИ вынуждены отправлять сотрудников в отпуск за свой счет

8 апреля 2020, 19:37
Автор:

• Татьяна Веремеева

Украинские СМИ стали убыточными из-за карантина

Средства массовой информации в Украине из-за карантина потеряли практически всех рекламодателей. Об этом заявили 82% редакторов, большинство которых возглавляют частные региональные СМИ, свидетельствуют данные Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).

Изданиям приходится отказываться от реализации новых проектов – об этом заявили 52% опрошенных, в то же время 44% респондентов ответили, что вынуждены сокращать объемы производства. Еще 9% СМИ вынуждены были полностью остановить работу на время карантина.

Кроме того, 20% опрошенных СМИ уменьшили зарплаты для своих сотрудником, еще 15% – отправили в не оплачиваемые отпуска, а 6% - и вовсе вынуждены были сократить штат. О возникновении задолженности за аренду или коммунальные платежи в марте сообщили около 21% СМИ.

В условиях карантина около 71% украинских журналистов частично перешли на удаленную работу, 23% – полностью работают из дому и только в 6% СМИ коллектив продолжает работать в том же режиме, что и до карантина.

Для того, чтобы обезопасить своих сотрудников, которые вынуждены остаться работать в офисе, было принято решение ограничить доступ в редакции для посторонних, отменяются командировки, а также откладывается посещение массовых мероприятий.

Стоит отметить, что опрос проводился с 27 марта по 6 апреля среди редакторов 66 медиа (преимущественно региональных), из которых 80% – печатные СМИ, 15% – ТРК, 5% – онлайн-медиа.

Ранее "Комментарии" писали, что 22% журналистов столкнулись с финансовыми трудностями из-за карантина.


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Источник: http://nsju.org/novini/ukrayinski-zmi-na-karantyni-rizko-vtrachayut-dohody-ta-nakopychuyut-borgy-doslidzhennya-nszhu/
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