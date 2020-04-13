Кризис в энергетике Украины: почему он возник и какие может принести последствия





Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверяет, что в энергетической отрасли Украины есть кризис. По его словам, из-за теплой погоды и карантина потребление упало, поэтому электроэнергию производят в значительно меньших объемах.



О катастрофической ситуации в отечественной энергосфере заявляет и глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко. По ее словам, суммарный годовой убыток тепловых электростанций Украины может составить примерно 13 млрд гривень. Шахтам, по словам Тимошенко, некуда девать уголь, поскольку все тепловые станции обеспечены им с избытком. Плюс, есть проблемы в атомной энергетике, где отсутствуют средства на зарплаты. И все это при отсутствии профильного министра.

Кризис в энергетике Украины: причины

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук уверен, что в Украину пришел первый системный энергетический кризис.

"Причина в том, что реально сектором энергетики не осуществляется политическое управление. Комитет ТЭК в парламенте живет своей лоббистской жизнью, а Минэнерго – не контролировало эти процессы, – поясняет эксперт. – Сейчас можно говорить об исторических убытках энергорынка".

По словам Юрия Корольчука, дефицит "Гарантированного покупателя" составит ориентировочно 30 млрд грн. Тепловые электростанции получат убытки на уровне 15 млрд грн. Угольные шахты – также примерно 14-15 млрд грн убытков. "Энергоатом" как минимум выйдет с убытками 18 млрд грн. Суммарно же убытки энергорынка составят 80 млрд грн.

"Первоочередные причины кризиса – это разрешение импорта электроэнергии со стороны России и Беларуси, что разбалансировало объемы производства и потребления электроэнергии, – считает эксперт. – Такое решение фактически пролоббировал председатель комитета ТЭК Андрей Герус. И это решение было выгодно ферросплавному бизнесу Коломойского. Второе – это передача НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, – ред.) права регулировать тарифы для генераций на рынке электроэнергии. Поэтому тариф снизился с экономически обоснованного уровня 1,6 грн за кВт до 1,2-1,3 грн. И все по кругу начали получать убытки: АЭС, ТЭС, шахты".

Юрий Корольчук отмечает, что уже сделаны первые шаги для решения проблем.

"Временно запретили импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, который деформировал баланс производства и потребления электроэнергии. Также запретили импорт типов угля, добываемого в Украине, – перечисляет эксперт принятые правительством меры. – Это позволит обеспечить добычу и сбыт угля для нужд ТЭС, которые остаются основным инструментом для маневрирования и сглаживания пиков потребления".

По мнению Юрия Корольчука, еще нужно решить как минимум несколько вопросов.

"Первый – определить ответственных за кризис и убытки энергорынка. Ответственность должен нести председатель комитета ТЭК в парламенте Андрей Герус, потому что это его действия привели к масштабному кризису. И увольнение – самое малое, что можно сделать, – уверен эксперт. – Следующее – это финансовая поддержка со стороны госбанков "Гарантированного покупателя". Нужно отменить ручное регулирование тарифов со стороны НКРЭКУ. Еще одна проблема – заниженный ночной тариф для производителей электроэнергии, который сегодня не может составлять ниже 1 грн. Следует и пересмотреть условия PSO – поставку электроэнергии для населения по специальным ценам. Есть проблема отсутствия решения по условиям сотрудничества государства с производителями возобновляемых источников энергии, то есть уровень новых "зеленых" тарифов. Назначение руководителей "Энергоатома", "Укрэнерго" и Минэнерго – это также первоочередной вопрос, потому что, по факту, никто не руководит отраслью".

Кризис в энергетике Украины может привести к отключению потребителей

Эксперт Центра Разумкова Максим Билявский считает, что правительство Украины должно восстановить управляемость энергетической отраслью для недопущения наступления системного кризиса в энергетике, который приведет к отключению потребителей.

"Дорожная карта действий должна включать меры по восстановлению финансовой ликвидности энергетических рынков, сбалансирования интересов потребителей и производителей, а также внедрение эффективной кадровой политики, – подчеркивает эксперт. – Нужно восстановить управляемость отрасли. Мы видим кризис неплатежей, что приводит к дефициту средств. Есть проблемы с выплатой зарплаты и наличием финансов для выполнения элементарных производственных задач. Поэтому отрасль может остановиться из-за нехватки операционных средств".

По словам Максима Билявского, дефицит экономической ликвидности рынка электроэнергии уже сегодня превысил 50 миллиардов гривен.

"Это главный вызов, который возможно урегулировать путем физического вливания финансов через выпуск облигаций государственного займа, – говорит эксперт. – Центр Разумкова активно сотрудничает с органами государственной власти, в частности через новосозданный аналитический центр при правительстве Украины. Наши консолидированные краткосрочные инициативы можно объединить в три группы: пересмотр энергетического баланса, стабилизация оптимальных цен, ликвидация дефицита "Гарантированного покупателя".

Кризис в энергетике Украины и запуск рынка электроенергии

Специалист по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук Геннадий Рябцев считает, что проблемы в электроэнергетике Украины вызваны преждевременным запуском рынка электроэнергии в июле 2019 года.

"Тогда, стремясь заработать политические очки перед предстоящими выборами, руководители украинского правительства проигнорировали тот факт, что рынок невозможно ввести по команде, – поясняет эксперт. – Вначале необходимо было сформировать непротиворечивые правила игры. Разработать и согласовать три сотни нормативно-правовых актов. Разобраться с многомиллиардными взаимными долгами производителей и потребителей. Апробировать и запустить программно-аппартные комплексы, позволяющие осуществлять балансировку рынка в реальном времени. Всего этого сделано не было. В результате на нерешенные старые проблемы начали наслаиваться новые".

По словам Рябцева, вскоре стало ясно, что при отсутствии каких-либо стимулов сегменты балансирующего рынка и рынка дополнительных услуг останутся без участников.

"По-настоящему они не сформированы до сих пор, из-за чего оператор системы передачи работает в предаварийном режиме, – подчеркивает эксперт. – Несмотря на новые правила игры, сохранились перекрестное субсидирование, административное регулирование цен и специальные обязательства (PSO) для государственных генерирующих компаний".

Затянувшийся переходной период позволил, по мнению Рябцева, отдельным представителям генерации, в частности тепловой, злоупотреблять своим рыночным положением. А некоторым политикам – спекулировать на существующих проблемах.

"Искусственно нагнетается социальная напряженность в угольной отрасли, реформирование которой постоянно откладывается "на потом". Раздувается влияние импорта электроэнергии из РФ и Беларуси, хотя ее доля в потреблении не превышает 1% и не в состоянии влиять на средние цены и рынок в целом. Эти заявления поддерживаются посредством заказных статей в СМИ, анонимные авторы которых путают вольты с ваттами и миллионы киловатт-часов с миллиардами", – считает эксперт.

На таком фоне, отмечает Рябцев, особенно заметным выглядит непрофессионализм нынешней исполнительной власти, неспособной адекватно реагировать на новые вызовы и рассматривать энергетику как целостный объект государственного регулирования.

"В общем, кризис, с моей точки зрения, состоит не в росте импорта (которого нет) и не в сокращении потребления электроэнергии из-за теплой погоды и карантина (как утверждают отдельные политики). Суть его в нежелании правительства признавать существующие проблемы, в отсутствии согласованной государственной политики развития энергетического комплекса. А если не определен ориентир, действия власти будут напоминать броуновское движение, усиливающееся, как известно, с повышением температуры", – резюмирует эксперт.

Ранее "Комментарии" писали, что на сайте Верховной Рады Украины появился законопроект об изменениях государственного бюджета на 2020 год.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!