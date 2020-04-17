Как изменились цены на бензин и дизтопливо на АЗС за неделю

За неделю средняя цена бензина и дизтоплива на украинских АЗС упала на 60 коп./л, сообщает Enkorr со ссылкой на Консалтинговую группу А-95.

Так, операторы национальных и региональных розничных сетей 17 апреля продолжают опускать цены на бензин и дизтопливо. Средняя по стране цена бензина А-92 составляет 22,80 грн/л, А-95 - 23,80 грн/л, ДТ - 23,25 грн/л.

Отмечается, что в пятницу сеть Glusco снизила цены на 50 коп./л, до 22,95 грн/л за бензин А-92 и дизтопливо, и до 23,95 грн/л за А-95. А UPG опустила цены на 60 коп./л, до 21,60 грн/л за А-92 и 22,90 грн/л за А-95. Также на 30 коп./л понизила цены Сеть Chipo.

Помимо этого, продолжает дешеветь топливо и в региональных сетях. К примеру, полтавская компания "Автотранс" снизила цены бензинов на 65 коп./л, николаевская сеть "Кворум" понизила ценники на все топливо на 40 коп./л. Еще на 1 грн/л подешевел бензин в запорожской сети ZOG, кировоградской "Рур Групп" - 70 коп./л, а дизтопливо - на 50 коп./л. Добавим, что утром на 50 коп./л уменьшились цены компании ОККО и WOG, а затем сеть группы "Приват" отреагировала снижением на 1 грн/л.

По словам экспертов, топливо продолжит дешеветь в розничном сегменте, однако тенденцию в среднем на 30–40% сдерживает падение розничных продаж в условиях карантина.

Напомним, после обвала цен на нефть должны отреагировать участники рынка нефтепродуктов, что в дальнейшем спровоцирует снижение цен на бензин и дизтопливо. Об этом сообщал Антимонопольный комитет Украины.

Ранее "Комментарии" писали, какими будут цены на АЗС и что может предпринять Россия после удешевления нефти.

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