Газпром на грани банкротства: насколько печальные дела у российского газового монополиста

В связи обвалом цен на природный газ, российская государственная компания "Газпром" находится в состоянии, близкому банкротству. Такое мнение высказал глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко. Он считает, что если тенденция продолжится, то построенные россиянами трубопроводы, равно как строящийся спорный "Северный поток-2", приведут к колоссальным убыткам. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", действительно ли все так печально для "Газпрома".



"Газпром" на грани банкротства: взаимоотношения между Россией и ЕС

Максим Билявский, эксперт Центра Разумкова, считает, что цель проекта "Северный поток-2" состоит в еще большем нарушении баланса демократических сил в Европе и углублении раскола внутри НАТО.

"Никакого коммерческого смысла в этом проекте нет, – подчеркивает эксперт. – Россия уже потратила на него, включая, строительство новой газотранспортной инфраструктуры из Западной Сибири, более 50 миллиардов долларов. По прогнозам, "Газпром" получит более 6 долларов убытков на продаже каждой тысячи кубометров газа. На фоне глобальной экономической рецессии и сокращения потребления энергоресурсов, задачи связанные с обеспечением конкурентоспособности российского газа, для "Газпрома" выходит на первый план".

По мнению Максима Билявского, фактически мы являемся свидетелями начала нового периода истории газовых взаимоотношений ЕС и России, когда "Газпром" будет вынужден реструктуризировать свою деятельность не на словах.

"Собственно, такие изменения будут иметь последствия и во внутренне-политическом контексте: следует ожидать ослабление позиций Путина и его окружения, которое использует "Газпром" для собственных целей", – прогнозирует эксперт Центра Разумкова.

"Газпром" на грани банкротства: ситуация становится хуже

"Действительно, ситуация для российского газового монополиста в последние дни стремительно ухудшается, – говорит политолог, кандидат политических наук Максим Яли. – Так, цена на газ на британском хабе National Balancing Point обвалилась до 36,85 долл. за 1 тыс кубометров, что ниже цены на газ для российских потребителей, практически во всех регионах РФ".

И это при том, отмечает эксперт, что всего несколько месяцев назад агентство S&P Global Platts прогнозировало падение цен на газ к лету до 100 долл. за 1 000 кубометров газа, а Оксфордский институт энергетических исследований, рассчитывал на 70 долл. за тысячу кубов к концу этого года. Прогнозы, как видим, оказались несостоятельными.

"Причина известна – пандемия коронавируса и остановка экономик стран ЕС – основных покупателей российского газа. Плюс, привязанность цены газа к нефти, где к эпидемии добавилась еще ценовая война между Кремлем и Королевством Саудовская Аравия (КСА), обвалившая цены на нефть, – продолжает Максим Яли. – Однако стоит учитывать, что в "Газпроме" делают ставку на долгосрочные контракты. Поэтому не стоит столь быстро его хоронить".

Кроме того, напоминает политолог, в Кремле рассматривают "Газпром" не только как компанию, целью которой является получение прибыли, но и как рычаг геополитического давления.

"Поэтому руководство Кремля, как это уже было при кризисе 2008-2009 гг., когда цены на нефть и газ также резко отвалились, будет спасать свое "национальное достояние", вливая в него миллиарды долларов, – предполагает Максим Яли. – В конечном итоге, все будет зависеть от того, насколько затянется кризис и как скоро экономика ЕС как основной источник поставок российского газа, будет перещапущена в полном объеме".

Исходя из уже имеющихся прогнозов, существенного спада избежать не удастся. Соответственно, упадет и потребление.

"С моей точки зрения, главным фактором для прогноза на более длительный период будет то, произойдет ли вторая волна эпидемии коронавируса и повторная остановка глобальных экономик, – говорит эксперт. – Но, в любом случае, эра дорогих энергоресурсов уходит в прошлое. Борьба за рынки будет обостряться, количество поставщиков – увеличиваться, что непременно приведет к большей конкуренции, а значит – меньшим прибылям для "Газпрома". К примеру, на днях соседняя Польша запускает строительство нового газопровода для поставок норвежского газа на замену российскому, а с "Газпромом" истекает старый долгосрочный контракт по условиям "бери или плати". Украина, кстати, также сможет его использовать для усиления собственной энергетической безопасности".

"Газпром" далек от банкротства

Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква считает, что "Газпром" далек от банкротства, даже не смотря на текущие низкие цены на газ в Европе.

"У компании очень низкая себестоимость добычи и значительная часть ее затрат – это налоги, – поясняет Денис Саква. – Плюс у "Газпрома" есть достаточная денежная "подушка" (22 миллиарда долларов на конец 2019 года) для поддержания операционной и инвестиционной деятельности".

Пик инвестиций пройден, затраты на капинвестиции будут падать, а это положительно повлияет на чистый денежный поток, генерируемый компанией, считает эксперт.

Напомним, глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова предоставить российскому "Газпрому" свои подземные хранилища для хранения газа. Эксперты оценили для издания "Комментарии" это предложение, а также возможность экономического сближения Украины и РФ на фоне разворачивающегося мирового кризиса.

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