Правительство направит 6 млрд гривень на строительство и реконструкцию приемных отделений по всей стране

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Кабинет министров Украины во время сегодняшнего заседания
принял решение о запуске проекта по строительству и реконструкции 210 приемных
отделений по всей стране на сумму 6 млрд грн. Об этом написал на своей странице
в Facebook
премьер-министр Денис Шмыгаль.
Премьер также отметил, что часть денег составят средства НАК "Нафтогаз Украины".
Ранее "Комментарии" писали, что украинское правительство
решило увеличить объем
средств на борьбу с эпидемией. Так, решением Кабинета министров
дополнительно выделено 3,1 млрд грн. В
данное время документ проходит согласование в финансовых министерствах.
"Постановление предусматривает выделение 3 млрд 132 млн и
500 тыс. грн на борьбу с коронавирусом в Украине. Сейчас документ находится на
согласовании в Министерстве финансов и Министерстве экономического развития. Мы
учли все замечания", – уточнил глава Минздрава Максим Степанов.
Напомним, правительство
выделило 1,6 млрд грн из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19
для оказания помощи детям предпринимателей.
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