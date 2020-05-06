Правительство направит 6 млрд гривень на строительство и реконструкцию приемных отделений по всей стране

Кабинет министров Украины во время сегодняшнего заседания принял решение о запуске проекта по строительству и реконструкции 210 приемных отделений по всей стране на сумму 6 млрд грн. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.



Премьер также отметил, что часть денег составят средства НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее "Комментарии" писали, что украинское правительство решило увеличить объем средств на борьбу с эпидемией. Так, решением Кабинета министров дополнительно выделено 3,1 млрд грн. В данное время документ проходит согласование в финансовых министерствах.

"Постановление предусматривает выделение 3 млрд 132 млн и 500 тыс. грн на борьбу с коронавирусом в Украине. Сейчас документ находится на согласовании в Министерстве финансов и Министерстве экономического развития. Мы учли все замечания", – уточнил глава Минздрава Максим Степанов.

Напомним, правительство выделило 1,6 млрд грн из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 для оказания помощи детям предпринимателей.

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