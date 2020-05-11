Цены на нефть снова падают: названы причины

Цены на нефть упали в понедельник, поскольку инвесторы обеспокоены второй волной заражения коронавирусом. В то же время новые сокращения производства в Саудовской Аравии смягчили опасения по поводу избыточного предложения.



Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,04 долл., или на 3,4%, до 29,93 долл. за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 30 центов, или на 1,2%, до 24,44 долл. за баррель.

Глобальный спрос на нефть упал примерно на 30% , поскольку пандемия коронавируса повлияла на сокращение деловой активности по всему миру, что привело к росту запасов. В то время как фьючерсы на нефть упали более чем на 55% в этом году из-за вируса, цены выросли за последние две недели, на что повлияло незначительное восстановление спроса, поскольку некоторые ограничения на поездки ослаблены.

Ранее "Комментарии" писали, что Германия и Южная Корея сообщили о новых случаях заражения COVID-19 в воскресенье. Особенно это обеспокоило инвесторов в свете новостей о смягчении ограничений, которые были введены на фоне пандемии коронавируса. В результате мировые индексы снова снижаются.

Напомним, компания Saudi Aramco получила распоряжение Министерства энергетики Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки. Это должно произойти в дополнение к обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+

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