Мировые индексы падают из-за опасений относительно второй волны коронавируса

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Германия и Южная Корея сообщили о новых случаях заражения COVID-19 в
воскресенье. Особенно это обеспокоило инвесторов в свете новостей о смягчении
ограничений, которые были введены на фоне пандемии коронавируса.
Акции туристических и гостиничных компаний, которые пострадали из-за
остановки путешествий, снова упали в понедельник.
Индекс S&P 500 снизился на 5,4%, в то время как круизные операторы
Carnival Corp, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd упали на 3,3% и 5,9%
соответственно.
Marriott International Inc потеряла 5,9% после того, как квартальная
прибыль гостиничного оператора не оправдала и без того резко заниженных ожиданий,
поскольку заказы упали.
Nasdaq вырос, поскольку рост акций, связанных с технологиями, помог ему
построить на ралли на прошлой неделе, где он восстановил все свои потери 2020
года в надежде на повышение деловой активности. Высокотехнологичный индекс
сейчас всего на 7% ниже своего февральского рекордного максимума, но аналитики
предупредили об очередной распродаже, поскольку макроэкономические данные
ухудшаются, предвещая глубокую и длительную глобальную рецессию.
Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 249,54 пункта, или на
1,03%, до 24 081,78 пункта, индекс S&P 500 – на 19,98 пункта, или на 0,68%,
до 2 909,82 пункта.
Индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,17 пункта и составил 9 121,49 пункта.
Дистрибьютор лекарств Cardinal Health Inc поднялся на 6,9%, поскольку
пандемия вызвала всплеск продаж в третьем квартале, что превысило рыночные
оценки.
Акции производителя спортивной одежды Under Armour Inc упал на 11,6% после
того, как его квартальная выручка упала на 23%, в то время как General Mills
Inc выросла на 1,5% после того, как она заявила, что ожидает превзойти свои
собственные ожидания по органическим продажам в 2020 финансовом году.
Ранее "Комментарии" писали, что Саудовская Аравия приняла решение снизить
добычу нефти еще на 1 млн баррелей в сутки.
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