Мировые индексы падают из-за опасений относительно второй волны коронавируса

Германия и Южная Корея сообщили о новых случаях заражения COVID-19 в воскресенье. Особенно это обеспокоило инвесторов в свете новостей о смягчении ограничений, которые были введены на фоне пандемии коронавируса.



Акции туристических и гостиничных компаний, которые пострадали из-за остановки путешествий, снова упали в понедельник.

Индекс S&P 500 снизился на 5,4%, в то время как круизные операторы Carnival Corp, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd упали на 3,3% и 5,9% соответственно.

Marriott International Inc потеряла 5,9% после того, как квартальная прибыль гостиничного оператора не оправдала и без того резко заниженных ожиданий, поскольку заказы упали.

Nasdaq вырос, поскольку рост акций, связанных с технологиями, помог ему построить на ралли на прошлой неделе, где он восстановил все свои потери 2020 года в надежде на повышение деловой активности. Высокотехнологичный индекс сейчас всего на 7% ниже своего февральского рекордного максимума, но аналитики предупредили об очередной распродаже, поскольку макроэкономические данные ухудшаются, предвещая глубокую и длительную глобальную рецессию.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 249,54 пункта, или на 1,03%, до 24 081,78 пункта, индекс S&P 500 – на 19,98 пункта, или на 0,68%, до 2 909,82 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,17 пункта и составил 9 121,49 пункта.

Дистрибьютор лекарств Cardinal Health Inc поднялся на 6,9%, поскольку пандемия вызвала всплеск продаж в третьем квартале, что превысило рыночные оценки.

Акции производителя спортивной одежды Under Armour Inc упал на 11,6% после того, как его квартальная выручка упала на 23%, в то время как General Mills Inc выросла на 1,5% после того, как она заявила, что ожидает превзойти свои собственные ожидания по органическим продажам в 2020 финансовом году.

Ранее "Комментарии" писали, что Саудовская Аравия приняла решение снизить добычу нефти еще на 1 млн баррелей в сутки.

