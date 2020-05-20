Зеленский пообещал украинцам ипотеку под 10%

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Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в
Мариинском парке заявил, что сейчас власть активно работает над тем, чтобы кредиты
для украинцев стали доступнее. В частности, он заявил, что в ближайшее время
ставки по ипотеке снизятся до 10%.
Кроме того, глава государства сообщил, что в ближайшее время подпишет
банковский закон, который, в свою очередь, позволит подписать договор с МВФ уже
в мае. Зеленский заявил, что Украина ожидает получить новый транш Фонда уже в
ближайшее время.
Зеленский также отметил, что учетную ставку в Украине удалось снизить с 18%
до 8%.
Ранее "Комментари" писали, что глава государства рассказал, что общественный
транспорт между областями пока запускать не будут. Выходить из карантина
Украина будет в 5 этапов, как и планировались ранее. Некоторые ограничения
могут снять ранее. Но это не касается межобластных перевозок. Только в 6
областях ситуация с коронавирусом позволяет открыть границы регионов для
общественного транспорта.
Напомним, эксперты
спрогнозировали для издания "Комментарии", чего можно ожидать во время пресс-конференции
Владимира Зеленского по итогам года президентства.
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