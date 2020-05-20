Зеленский пообещал украинцам ипотеку под 10%

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Мариинском парке заявил, что сейчас власть активно работает над тем, чтобы кредиты для украинцев стали доступнее. В частности, он заявил, что в ближайшее время ставки по ипотеке снизятся до 10%.



Кроме того, глава государства сообщил, что в ближайшее время подпишет банковский закон, который, в свою очередь, позволит подписать договор с МВФ уже в мае. Зеленский заявил, что Украина ожидает получить новый транш Фонда уже в ближайшее время.

Зеленский также отметил, что учетную ставку в Украине удалось снизить с 18% до 8%.

Ранее "Комментари" писали, что глава государства рассказал, что общественный транспорт между областями пока запускать не будут. Выходить из карантина Украина будет в 5 этапов, как и планировались ранее. Некоторые ограничения могут снять ранее. Но это не касается межобластных перевозок. Только в 6 областях ситуация с коронавирусом позволяет открыть границы регионов для общественного транспорта.

Напомним, эксперты спрогнозировали для издания "Комментарии", чего можно ожидать во время пресс-конференции Владимира Зеленского по итогам года президентства.

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