Зеленский рассказал, что делает власть для того, чтобы повысить доходы украинцев

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Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшней пресс-конференции
заявил, что Кабинет министров сейчас активно разрабатывает программы, которые
должны помочь повысить минимальный размер зарплат, пенсий и социальных выплат в
стране. Так, уже в следующем году в нашей стране должна заработать программа,
которая позволит повысить пенсии для людей старше 75 лет. Эта программа должна
стать аналогом программы, согласно которой с мая нынешнего года доплату в 500
грн стали получать пенсионеры старше 80 лет.
Зеленский заявил, что сейчас сложно повысить пенсии всем и сразу, так как
страна должна выплачивать ежегодно большие суммы международным кредиторам. По его
словам сейчас правительство должно обеспечить нормальное медицинское
обеспечение в стране, а также сделать доступными лекарства.
Важным моментом для повышения уровня жизни в стране Владимир Зеленский
назвал внедрение налоговых каникул для малого
и среднего бизнеса.
Ровно год назад, 20 мая 2019 года, Владимир Зеленский принес присягу
президента Украины в Верховной Раде и официально приступил к исполнению
обязанностей. По этому поводу гарант созвал большую пресс-конференцию и выразил
готовность в течение более двух часов отвечать на вопросы журналистов. Журналисты
"Комментариев" детально освещают мероприятие.
Напомним, эксперты
спрогнозировали для издания "Комментарии", чего можно ожидать во время пресс-конференции
Владимира Зеленского по итогам года президентства.
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