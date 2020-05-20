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Зеленский рассказал, что делает власть для того, чтобы повысить доходы украинцев

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас власть не может больше повысить размер минимальных пенсий и зарплат

сегодня, 12:46
Автор:

• Татьяна Веремеева

Зеленский рассказал, что делает власть для того, чтобы повысить доходы украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшней пресс-конференции заявил, что Кабинет министров сейчас активно разрабатывает программы, которые должны помочь повысить минимальный размер зарплат, пенсий и социальных выплат в стране. Так, уже в следующем году в нашей стране должна заработать программа, которая позволит повысить пенсии для людей старше 75 лет. Эта программа должна стать аналогом программы, согласно которой с мая нынешнего года доплату в 500 грн стали получать пенсионеры старше 80 лет.

Зеленский заявил, что сейчас сложно повысить пенсии всем и сразу, так как страна должна выплачивать ежегодно большие суммы международным кредиторам. По его словам сейчас правительство должно обеспечить нормальное медицинское обеспечение в стране, а также сделать доступными лекарства.

Важным моментом для повышения уровня жизни в стране Владимир Зеленский назвал внедрение налоговых каникул для малого  и среднего бизнеса.

Ровно год назад, 20 мая 2019 года, Владимир Зеленский принес присягу президента Украины в Верховной Раде и официально приступил к исполнению обязанностей. По этому поводу гарант созвал большую пресс-конференцию и выразил готовность в течение более двух часов отвечать на вопросы журналистов. Журналисты "Комментариев" детально освещают мероприятие.

Напомним, эксперты спрогнозировали для издания "Комментарии", чего можно ожидать во время пресс-конференции Владимира Зеленского по итогам года президентства.


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