О чем говорит президент: онлайн-трансляция пресс-конференции Зеленского

Ровно год назад, 20 мая 2019 года, Владимир Зеленский принес присягу президента Украины в Верховной Раде и официально приступил к исполнению обязанностей. По этому поводу гарант созвал большую пресс-конференцию и выразил готовность в течение более двух часов отвечать на вопросы журналистов. Журналисты "Комментариев" детально освещают мероприятие.

11:27 О "пленках Деркача". "Я думаю, это не последний звонок. Реагировать должна прокуратура, правоохранительные органы. Я знаю, что Генпрокурор еще вчера зарегистрировала уголовное производство по факту заявления депутата Деркача. Я знаю, что это может быть оценено как государственная измена".

11:25 Об обещанных законах. "Пакет законов о народовластии полностью готов. Амнистию капиталов введем в этом году. Правда, там есть вопрос касательно процента. Я думаю, что сегодня очень сложная ситуация в стране и нужно думать об этом проценте. Можно инвестировать под еще меньший процент и даже под ноль. Нужно, чтобы все наши граждане хотели быть налогоплательщиками".

11:24 О фразе "нужно просто перестать стрелять". "Я никогда не призывал нашу армию не отвечать.Я хотел показать всему миру, что у нас очень крепкая армия, но мы не провоцируем, мы не стреляем первыми. Та сторона должна была просто перестать стрелять согласно нашим договоренностям в Минском и Нормандском формате. Но они не знают, что с ними будет. Вы знаете, какая у них ситуация с коронавирусом? У меня же есть информация о людях, которых там хоронят. Незаконно. Мы предлагали помощь - они не принимают. У них нет ничего. Ни инфекционных больниц, ни нужного количества коек. Просто перестать стрелять... Но они находятся в каком-то другом мире. Влияние на них есть только у Российской Федерации. Я уверен, что все, что они делают, их провокации, происходят лишь из-за того, что они находятся в условиях гуманитарного кризиса и не знают, что делать с коронавирусом. Хотя мы им даем воду, за которую они долгое время уже не платят. Вот что происходит".

11:20 О роли Кучмы в минском процессе. "Чтобы понять, что делает в минском процессе Леонид Кучма. Сегодня он написал письмо и созвал срочное заседание ТКГ. Действительно, Кучме сложно. Сложно вообще каждому, кто участвует в заседаниях в Минске. Леонид Данилович обратился ко мне и предложил передать полномочия господину Резникову. Я ему сказал, что нужно дождаться обновления состава участников от российской стороны и потом принять решение. Это сложный процессс".

11:15 О кумовстве в команде президента. "Ни одного кума и армейского друга я не назначил. Касательно Венедиктовой. Я обещал, что к власти придут другие люди и они приходят. Венедиктова - одна из них. Ирина - образованный человек, она практик, у нее есть звание, он была нардепом по спискам партии "Слуга народа". Мы предложили людей, которые были чистыми, которые ранее не работали в ГПУ, поэтому она и прошла. Касательно Ермака. У него нет опыта кинопродюссера. Он всегда был опытным юристом, он имеет именно то образование, которое необходимо главе Офиса президента. Ермак - не мой кум, это мое доверенное лицо, которому я доверяю. Не понимаю, о каких кумовьях говорят. У нас кадровый голод. Мы не можем найти хорошего министра культура, нам сложно найти министра образования, министра энергетики. Какого бы человека мы бы не взяли, на следующий день СМИ пишут - "он человек Ахметова" или "он человек Коломойского". Помощника у меня "аж два" - Мария Левченко и Сергей Шефир, которым я доверяю. Я не могу найти много людей, которые были бы и профессиональные, и чистые одновременно".

11:07 Об инвестициях и приватизации. "Законопроект об инвестиционной няне готов. Задержка в принятии - из-за коронавируса, потому что нардепы в первую очередь сосредоточены на законопроектах, направленных на борьбу с COVID-19. Сейчас все инвестиционные законопроекты будут зарегистрированы и будут точно проголосованы. Касательно инвестиций. Сейчас все страны включили режим "экономического национализма" и им бы себе помочь. Потому мы обращаемся к украинским инвесторам, с ними идет диалог. Для инвесторов, которые вкладывают в Украину, предусмотренные улучшенные условия на налог на прибыль. Процесс средней и малой приватизации продолжается. Что касается большой приватизации - все готово, после спада коронавируса процесс продолжится. Отель "Днипро" уже готов к приватизации, это будет пилотный проект. То же самое касается больших предприятий. Центрэнерго будет готовиться к приватизации. Фонд госимущества этим занимается".

11:00 О больших инфраструктурных программах. "Сворачивание больших программ, в том числе "Большой стройки", не предвидится. Мы действительно увеличили в 9 раз количество дорог, которые построят в этом году, несмотря на кризис и коронавирус. Дорог построят до 4500 тысяч. Задача - построить 25 тысяч дорог по всей стране, которые станут витриной Украины. Уверен, что до конца каденции президента все дороги будут построены, причем не только по стране, но и в городах. Зеленский хотел бы стать президентом, которого запомнят, как строителя качественных дорог в Украине. Что касается детсадов, школ - они строятся. Возможно, притормозили строительство приемных отделений больниц из-за сложившейся ситуации. Но все 210 приемных отделений на деньги, полученные от "Газпрома", будут построены в этом году. Также запланирована большая программа на 3 млрд долларов на строительство и реконструкцию мостов в Украине. Также будет построено 25 спортивных комплексов для каждой области. Очень важно - развивать спорт в нашей стране. Хотел бы, чтобы все эти стадионы и спорткомплексы были названы в честь спортивных легенд современности".

10:54 Вопрос о Путине и РФ. "Из-за коронавируса не состоялись новые переговоры в нормандском формате. Но идет диалог о новом обмене пленными. Минская группа перезагружена, статус минского процесса повышен. Мы смогли доказать, что представители Л/ДНР, которые участвуют в минском процессе, имеют российские паспорта и заставили участвовать в переговорах только граждан Украины. Вопрос возвращения наших территорий никто не отпускает, хотя условия сложные. И Германия, и Франция поддерживают проведение встречи в нормаднском формате сразу после окончания пандемии. Что касается Путина, то с ним нужно говорить и договариваться. Зеленский готов к любому формату переговоров, ему нужен результат".

10:50 О помощи гражданам и бизнесу. "Все непросто, мы не печатаем деньги. Программа 5-7-9 заработала. Банковскую систему дожмут в плане того, что населению нужно помогать, кредитовать. Власть год работает над тем, чтобы в Украине были нормальные, человеческие программы. Сейчас же идет работа над ипотекой под 10%".

10:48 По выходу из карантина. "Всего пять этапов смягчения карантина, их обнародовали. Что касается транспорта и детсадов, то их начали запускать даже раньше запланированного, поскольку это позволяет делать "неплохая статистика" по распространению коронавирусной инфекции. С 22 мая заработает городской и пригородный транспорт. В то же время обеспечить межобластной транспорт пока что нельзя. Лишь в шести областях число заболевших идет на снижение. Сейчас детсады получают указания от Минздрава по обустройству средствами медзащиты и с понедельника они заработают".



10:46. Вопрос о 300-процентных доплатах медикам. "Это приоритетный вопрос – обеспечить их обещанными зарплатами. Во всех областях всем медработникам, которые борются с COVID-19, будет обеспечена 300-процентная зарплата. В 15 областях эти оклады выплачены полностью. На этой неделе количество областей должно увеличиться и все медики, которые борются с коронавирусом, должны быть выплачены. По крайней мере, все эти средства были полностью перечислены из госбюджета местным властям. За апрель государство тоже рассчитывается полностью в 300-процентом размере".

10:41 Владимир Зеленский пришел. Объясняет, почему не всех журналистов аккредитовали на пресс-конференцию. По словам президента, в Украине более 40 тысяч журналистов и он хотел бы, чтобы работники СМИ предложили ему формат, при котором он мог бы ответить на вопросы максимального числа журналистов.

10:37 Начало пресс-конференции было анонсировано на 10:30, но президент задерживается. Есть информация, что он только что прибыл в Мариинский парк, где и состоится мероприятие.





Напомним, ранее украинские эксперты поделились своими мыслями о том, чего ждать от пресс-конференции Владимира Зеленского.

Также анонсируем большой материал портала "Комментарии", в котором наши журналисты подвели итоги работы Зеленского у руля страны.

Также стоит напомнить, что 10 октября 2019 года Владимир Зеленский провел масштабный 14-часовой пресс-марафон. Президент рассказал о своих отношения с министрами и партией "Слуга народа", а также поведал, что власть делает для возвращения оккупированных территорий под контроль Украины.

Ранее “Комментарии” сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о своих первых 12-ти месяцах на посту главы государства, признал, что стал меньше доверять людям и стал более жестким. Об этом он рассказал в фильме "Год президентства Зеленского". По словам гаранта, причиной этому стали недобросовестные люди, которые пришли в политику не за тем, чтобы менять страну к лучшему, а работать исключительно для себя. Также украинский президент подчеркнул, что лишь жалеет, что не стал относиться к таким людям более требовательно еще раньше.



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