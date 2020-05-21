Закон об игорном бизнесе слишком зарегулирован — эксперт Макиевский

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Глава Всеукраинского объединения работодателей отрасли
отдыха и развлечений Игорь Макиевский считает, что игорный бизнес, который
находится в тени и никуда не делся с 2009 года, должен быть легализован, но не
слишком зарегулирован. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии".
По словам Макиевского, государство лицензировало игорный
бизнес в 2005 году не совсем корректно, поэтому была создана организация
работодателей в этой сфере для отстаивания интересом бизнеса цивилизованным способом.
Официальный запрет игорного бизнеса в 2009 году повлиял на работу организации,
но сейчас она принимает активное участие в разработке законопроекта по
легализации игорного бизнеса в Украине.
"Фактически произойдет легализация бизнеса, который, на
самом деле, никуда не делся с 2009 года и находится в тени все это время. Это
проблема, и мы рассчитываем, что власти хватит и смелости, и политической воли,
чтобы этот бизнес легализовать", — заявил Игорь Макиевский.
По словам эксперта, законопроект "излишне зарегулирован". В
Украине попытались объединить две модели регулирования игорного бизнеса.
Первая: фиксированные выплаты в местные бюджеты от оператора и освобождение от
других налогов. Вторая: онлайн-мониторинг дохода и обложение его налогом.
"То есть мы получаем очень высокую стоимость как на вид
деятельности, так и на лицензии, помимо которой, законодатель планирует ввести
систему онлайн-мониторинга и взымать налог с дохода. Это дополнительная
финансовая нагрузка", — рассказал Игорь Макиевский.
Эксперт заявил, что депутат профильного комитета признали,
что регуляции слишком жесткие, поэтому продумывают какие-то послабления, чтобы
законопроект был действительно приемлем с точки зрения бизнеса и финансовых
платежей.
Как сообщал портал "Комментарии", по примеру Amazon Go: в
России начали тестировать магазины без касс и продавцов.
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