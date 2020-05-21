Закон об игорном бизнесе слишком зарегулирован — эксперт Макиевский

Глава Всеукраинского объединения работодателей отрасли отдыха и развлечений Игорь Макиевский считает, что игорный бизнес, который находится в тени и никуда не делся с 2009 года, должен быть легализован, но не слишком зарегулирован. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии".

По словам Макиевского, государство лицензировало игорный бизнес в 2005 году не совсем корректно, поэтому была создана организация работодателей в этой сфере для отстаивания интересом бизнеса цивилизованным способом. Официальный запрет игорного бизнеса в 2009 году повлиял на работу организации, но сейчас она принимает активное участие в разработке законопроекта по легализации игорного бизнеса в Украине.

"Фактически произойдет легализация бизнеса, который, на самом деле, никуда не делся с 2009 года и находится в тени все это время. Это проблема, и мы рассчитываем, что власти хватит и смелости, и политической воли, чтобы этот бизнес легализовать", — заявил Игорь Макиевский.

По словам эксперта, законопроект "излишне зарегулирован". В Украине попытались объединить две модели регулирования игорного бизнеса. Первая: фиксированные выплаты в местные бюджеты от оператора и освобождение от других налогов. Вторая: онлайн-мониторинг дохода и обложение его налогом.

"То есть мы получаем очень высокую стоимость как на вид деятельности, так и на лицензии, помимо которой, законодатель планирует ввести систему онлайн-мониторинга и взымать налог с дохода. Это дополнительная финансовая нагрузка", — рассказал Игорь Макиевский.

Эксперт заявил, что депутат профильного комитета признали, что регуляции слишком жесткие, поэтому продумывают какие-то послабления, чтобы законопроект был действительно приемлем с точки зрения бизнеса и финансовых платежей.

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