Криклий рассказал, что будет с ценами на железнодорожные билеты в ближайшее время

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что цены на железнодорожные билеты повышать не будут. Об этом он написал в субботу, 23 мая, в своем Telegram-канале.

Глава ведомства отметил, что перевозчики сейчас должны обеспечить доступные цены, чтобы как можно скорее восстановить работу транспорта и преодолеть возможные психологические барьеры у пассажиров.

Ранее "Комментарии" писали, что 1 июня в Украине возобновят железнодорожное сообщение.

Напомним, с 22 мая запустили регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении. С 25 мая – перевозки пассажиров в метро. А с 1 июня – железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении, а также межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Затем с 15 июня предполагается принятия и отправления воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом. При этом будут действовать обязательные требования безопасности: масочный режим, температурный скрининг работников, постоянная дезинфекция транспорта.

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