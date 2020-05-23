Криклий рассказал, что будет с ценами на железнодорожные билеты в ближайшее время

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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил,
что цены на железнодорожные билеты повышать не будут. Об этом он написал в
субботу, 23 мая, в своем Telegram-канале.
Глава ведомства отметил, что перевозчики сейчас должны обеспечить доступные цены, чтобы как можно скорее восстановить работу транспорта и преодолеть возможные психологические барьеры у пассажиров.
Ранее "Комментарии" писали, что 1 июня в
Украине возобновят железнодорожное
сообщение.
Напомним, с
22 мая запустили регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки
автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и
международном сообщении. С 25 мая – перевозки пассажиров в метро. А с 1 июня – железнодорожные
пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и
межобластном сообщении, а также межобластные пассажирские перевозки
автомобильным транспортом. Затем с 15 июня предполагается принятия и отправления
воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом.
При этом будут действовать обязательные требования безопасности: масочный
режим, температурный скрининг работников, постоянная дезинфекция транспорта.
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