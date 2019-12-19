Апелляционный суд перенес заседание по национализации «ПриватБанка»: названа причина

Сегодня, 19 декабря, Шестой апелляционный административный суд прекратил производство в деле о национализации до вступления в законную силу решения по иску семьи Суркисов к Нацбанку. Об этом сообщает корреспондент издания "Комментарии".



"Только что Шестой апелляционный административный суд удовлетворил ходатайство "ПриватБанка" о прекращения производства в деле до вступления в законную силу решения по делу, открытому на основании иска семьи Суркисов к Национальному банку Украины, который сейчас рассматривается Большой палатой Верховного Суда Украины. Напомню, рассмотрение этого дела назначено на 31 января 2020 года", - сказал представитель НБУ Виктор Григорчук.

По его словам, рассмотрение иска об отмене национализации "ПриватБанка" продолжится после решения Верховного Суда.



"В данном деле об отмене национализации заявлены, среди прочего, исковые требования по признанию договоров недействительными с момента подписания - это то, что касается купли-продажи акций "ПриватБанка" государством", - сказал Григорчук.



Представитель НБУ добавил, что в иске семьи Суркисов, который сейчас рассматривается в Верховном Суде, также утверждается, что подобные договора должны рассматриваться по правилам административного судопроизводства.



"Однако, согласно действующему законодательству, такие договоры должны рассматриваться в хозяйственном суде", - пояснил Григорчук.

Как сообщает корреспондент портала "Комментарии", который находится в стенах суда, журналистов в зал не пригласили: заседание объявили закрытым. Согласно реестру судебных дел, в составе коллегии – судьи Евгений Чаку, Евгений Мезенцев, а также Виталий Файдюк.

Тем временем под стенами апелляционного админсуда проходит митинг. Около сотни активистов с плакатами требуют не возвращать "ПриватБанк" Игорю Коломойскому.

