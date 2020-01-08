В Украине резко подорожал доллар

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на 9 января 2020 года. Курс гривни к доллару установлен на уровне 23,8345 грн. за доллар, курс евро – 26,4909 грн. за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.



Так, за последний банковский день официальный доллар подорожал на 15 копеек – на 8 января курс был установлен на уровне 23,6785 грн. за доллар. В то же время евро в Украине подорожал на 10 копеек – накануне официальный курс находился на уровне 26,3932 грн. за евро.

Ранее "Комментарии" писали, что в последние дни декабря 2019 года Нацбанк установил курс гривни к доллару на уровне 23,68 грн. за доллар. Этот курс действовал в Украине до 7 января 2020 года.

Кроме того, мы писали, что денежные переводы из-за границы в Украину за 2019 год выросли на 9,5% – до 3,12 млрд долл. Из этих денег из Польши перечислено около третьей части денег – 1, 05 млрд долл. Кроме того, из Чехии в Украину за 11 месяцев нынешнего года поступили 295 млн долл., из России – 263 млн долл., США – 255 млн долл., Великобритании – 159 млн долл., а также из Италии – 121 млн долл. Отмечается, что 68% денег в нашу страну поступило из стран ЕС – 1,12 млрд долл.