Доллар в Украине стремительно дорожает после новогодних каникул

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Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют
на 20 января на уровне 24,2527 грн. за доллар и 26,9363 грн. за евро. Об этом
свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.
За последний банковский день официальный доллар в Украине подорожал на 16 копеек, 17 января официальный курс был на уровне 24,0923 грн. за доллар. В то же время евро подорожал на 3 копейки – с 26,9003 грн. за евро.
Ранее "Комментарии" писали, что украинская гривня стала одной из самых недооцененных валют мира. Согласно "Индексу Биг-Мака" реальный курс нацвалюты в нашей стране должен быть на уровне 10,05 грн. за доллар. Исследование, которое впервые провели в 1986 году, оценивает стоимость бургеров в "МакДоналдс" во всех странах мира с ее стоимостью в США.
Также мы писали, что
Украина стала 15-ой из 54 стран в мировом рейтинге
роста минимальных заработных плат с повышением
суммы размером 13,2%. Согласно данным исследования экспертов ресурса Picodi,
наиболее активно растет минимальная зарплата в Нигерии – повысилась на 64%, по
сравнению с 2018 годом. Однако уровень гарантированной минимальной оплаты все
равно остается в этой стране одним из самых низких в мире - 74 доллара. На
второй ступени Азербайджан – у него 37,7%, а на третьей – Аргентина – 37,1%. В
топ-5 попали еще Саудовская Аравия и Армения: имеют по 33% и 25%
соответственно. Далее по рейтингу следуют Мексика, Чили, Пакистан, Северная
Македония, Сербия, Турция, Черногория, а затем – Польша, Беларусь и Украина.
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