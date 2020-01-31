Курс доллара в Украине стремительно растет

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 3 февраля на уровне 25,0294, что на 11 копеек больше, чем в предыдущий банковский день – 24,9196 грн. за доллар по состоянию на 31 января. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.



Кроме того, за последний банковский день в Украине также подорожал евро – с 27,4751 грн. за евро на 31 января до 27,6587 грн. за евро на 3 февраля.

Ранее "Комментарии" писали, что украинская гривня стала одной из самых недооцененных валют мира. Согласно "Индексу Биг-Мака" реальный курс нацвалюты в нашей стране должен быть на уровне 10,05 грн. за доллар. Исследование, которое впервые провели в 1986 году, оценивает стоимость бургеров в "МакДоналдс" во всех странах мира с ее стоимостью в США.

Также мы писали, что Украина стала 15-ой из 54 стран в мировом рейтинге роста минимальных заработных плат с повышением суммы размером 13,2%. Согласно данным исследования экспертов ресурса Picodi, наиболее активно растет минимальная зарплата в Нигерии – повысилась на 64%, по сравнению с 2018 годом. Однако уровень гарантированной минимальной оплаты все равно остается в этой стране одним из самых низких в мире - 74 доллара. На второй ступени Азербайджан – у него 37,7%, а на третьей – Аргентина – 37,1%. В топ-5 попали еще Саудовская Аравия и Армения: имеют по 33% и 25% соответственно. Далее по рейтингу следуют Мексика, Чили, Пакистан, Северная Македония, Сербия, Турция, Черногория, а затем – Польша, Беларусь и Украина.

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