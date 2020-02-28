Официальный доллар в Украине за месяц подешевел на 44 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 2 марта 2020 года на уровне 24,59 грн. за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Отмечается, что в течение февраля доллар в Украине подешевел на 44 копейки – по состоянию на 3 февраля 2020 года доллар в Украине стоил 25,0294 грн. В то же время курс евро в Украине за месяц подешевел на 68 копеек – с 27,6587 грн. за евро 3 февраля до 26,9789 грн. за евро на 2 марта.

Ранее "Комментарии" писали, что сумма частных денежных переводов в Украину из-за границы достигла цифры в 12 млрд долл. в 2019 году. По данным НБУ, показатель вырос на 38,6% в сравнении с прошлым годом. Системы перевода средств помогли перечислить в Украину около 2,3 млрд долл. Лидерами среди стран-отправителей оказались: США – 18% всех перечислений; Израиль – 14%; Италия – 9%; Российская Федерация – 7%; Польша – 7%.

Также мы писали, что в понедельник, 24 января, 500 самых богатых людей мира потеряли суммарно 139 миллиардов долларов. Падение фондовых рынков вызвали опасения из-за распространения коронавируса. Так, фондовые индексы упали более чем на 3% за день, что стало наихудшим показателем за последние 2 года.

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